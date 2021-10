Así sobrevivieron del frío cuatro turistas israelíes y dos guatemaltecos que estuvieron extraviados durante dos días en el volcán San Pedro

Uno de los montañistas se comunicó con un amigo y le explicó lo qué sucedía y esta persona de inmediato alertó a los Bomberos Voluntarios de Sololá sobre la emergencia que ocurría en el volcán.

La Brigada de Rescate de los Bomberos Voluntarios de Sololá, a las 22 horas del domingo 17 de octubre comenzó el ascenso del coloso en búsqueda del grupo, aunque temía lo peor, debido al frío y el viento que afectaban el área.

Fueron localizados a las 7.30 horas de este 18 de octubre. Habían quedado atrapados entre unos riscos de unos 150 metros, explicó Juan Muñoz, jefe de la Brigada de Rescate de los Bomberos Voluntarios.

Para rescatar a las personas fue necesario utilizar equipo de rapel, debido a lo rocoso del terreno, expuso Muñoz.

Rescataron a turistas extranjeros y nacionales que desde ayer se encontraban extraviados entre los riscos del volcán San Pedro, la búsqueda duró 19 horas. El rescate fue un éxito, los turistas de Guatemala, Estados Unidos, Suiza, Chile e Israel fueron localizados sanos y salvos. pic.twitter.com/7qRRcDAVHD — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) October 19, 2021

“Unos 45 minutos duró el rescate de cada persona atrapa entre las rocas”, dijo el jefe de los rescatistas.

“Si no es por ustedes – rescatistas – no estuviéramos aquí, llegamos a un punto que no sabíamos qué hacer y no hubiéramos podido salir si no es por el trabajo de ustedes, gracias a todos”, dijo uno de los montañistas a los Bomberos Voluntarios.

Contaron que como pudieron se protegieron del frío y el viento que azotaba la zona; además, aseguran que mantener la calma y estar unidos les permitió conservar la temperatura necesaria para poder sobrevivir a la espera de que llegara la ayuda.

Israelíes rescatados

Amir Waled, 42 años.

Pablo Patayec, 31.

Nadia Rimmet, 27.

Sofía Akerman, 24.

Guatemaltecos

Marcos Guzmán, 26.

Manuel David Cifuentes, 26.

Con información de Fredy de León / Sololá