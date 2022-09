Aunque 9 personas fallecieron y más de 20 resultaron heridas, nadie se responsabiliza por la tragedia en Xela

Inacif empezó a entregar los restos de las personas que murieron en la avalancha en el concierto del 14 de septiembre del 2022. (Foto, Prensa Libre: Mynor Toc).

Nueve personas murieron y más de 20 resultaron heridas en la ciudad de Quetzaltenango, al concluir un concierto que formaba parte de los festejos de Independencia, para lo cual realiza las diligencias correspondientes para establecer las causas de la tragedia, mientras diversas autoridades y entidades evaden su responsabilidad.

Según la entidad, los peritos localizaron los cuerpos de nueve personas, entre ellos tres menores de edad. Fueron identificadas el jueves 15 por la noche en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de ese municipio.

Este Instituto indicó que en la subsede de Quetzaltenango recibió nueve cadáveres y la entidad decidió desplazar a más personal médico y técnico de las subsedes de Huehuetenango, San Marcos, Malacatán y Coatepeque, así como de Sololá, Totonicapán y Retalhuleu, con el fin de agilizar la labor para la determinación de causa de muerte de las víctimas.

El MP indicó inicialmente que no hay evidencias de qué sucedió y que sirvan a ese ente para su investigación, en tanto el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) menciona que, según la investigación preliminar, al momento de finalizar el concierto hubo un embotellamiento en una de las salidas y que por la enorme cantidad personas (unas diez mil) que intentaba salir al mismo tiempo, hubo mucha presión contra las personas que fallecieron en el lugar.

En forma posterior se informó que “preliminarmente se determinó que al momento de finalizar el concierto algunas personas en estado de ebriedad tropezaron (al salir) provocando que otras perdieran el equilibrio y cayeran, siendo alcanzadas por la multitud”, dijo Moisés Ortiz, portavoz del Ministerio Público, a la agencia de noticias AFP.

Se desligan de los hechos

El concierto de la noche del 14 de septiembre era uno de varios que se organizaron como parte de un Festival de Independencia Gallo 2022, patrocinado por Cervecería Centroamericana. Para el día 17 se programó uno para Petén y el 24, otro en la ciudad de Guatemala.

Se había anunciado la participación de varias agrupaciones como el Tambor de la Tribu, Viento en Contra, El Clubo, Bohemia Suburbana, Pedro Cuevas, Tijuana Love, Pako Rodríguez, Alux Nahual, Viernes Verde, y otros invitados como Legión, Los Patanes y Casa de Kello.

Al ser consultada la referida empresa, confirmó que es patrocinadora de esos eventos. En tanto, el jueves, la firma organizadora del evento Calavera Producciones emitió un comunicado en el que lamenta los hechos, aunque menciona que estos ocurrieron fuera del área concesionada en la que se presentó la actividad.

También manifestaron su disposición para colaborar con las autoridades pertinentes en las investigaciones, y que como muestra de solidaridad y respeto hacia las familias de las víctimas, los conciertos restantes fueron cancelados.

Por aparte el gerente de la municipalidad de Quetzaltenango, Amílcar Rivas indicó, refiriéndose a lo sucedido, que es una situación que se debe analizar, pero que la entidad exige el cumplimiento de la normativa y de los requisitos para que en la gestión del evento se cumpla con las Normas para la Reducción de Desastres 4 (NRD4). Este contiene las condiciones mínimas de seguridad en eventos socio-organizativos.

El funcionario dijo que (los organizadores) sí presentaron el NRD4 y “hasta donde tengo entendido, sí tenía la autorización debida del evento”. Agregó que deben contar con un seguro para realizar estas actividades y que según les indicaron, fue una estampida humana “sin embargo lo que ahí sucedió escapa de las manos de los organizadores y de cualquier autoridad, dado que es una situación de riesgo cada vez que se realiza este tipo de eventos”.

Añadió que ahí estaba la subestación bomberil de La Esperanza, cuando rebasó la capacidad de ellos, se solicitó el apoyo del municipio de Quetzaltenango y así se fueron ampliando a más unidades y más cuerpos de socorro para atender la emergencia.

El vocero de Conred, Rodolfo García, indicó que la institución no tiene conocimiento de todos los conciertos que se hacen, sino que son diferentes entidades las que dan los permisos como Gobernación Departamental o la municipalidad. Agregó que esta última (la municipalidad) es la que debe verificar que se cumpla con las normas para la reducción de desastres y a nivel local son las encargadas.

“Van por su cuenta y riesgo”

Mientras que el alcalde Juan Fernando López, se desligó de cualquier responsabilidad, argumentando que el evento era privado y que las personas asistieron “por su cuenta y riesgo”. Agregó que la comuna “no es responsable de ese tema”.

Por lo tanto, la comuna de Xela no declarará luto debido a la muerte de las nueve personas, para no afectar otras actividades para las cuales los quetzaltecos se han preparado, incluso desde hace meses, expresó. “No podemos venir y arruinarles el trabajo de los padres de familia que con mucho esfuerzo compraron uniformes a los niños y han esperado este día”, aseveró el funcionario.

Solo decidió mantener las banderas a media asta y cancelar los conciertos “municipales”, no así los privados que ya cuentan con la autorización y permisos. Tampoco suspendió las actividades programadas para el jueves 15 de septiembre, entre ellos el desfile escolar y la feria.

Para el evento en el que ocurrió la tragedia, la comuna se limitó a autorizar las licencias de sonido, después de eso ya son los asistentes los que acuden bajo su responsabilidad, señaló. “En este caso cada uno es responsable, y por su cuenta y riesgo va a esos lugares. Nosotros no obligamos a las personas”, añadió.

Todos son responsables

Gustavo Lang, exdelegado departamental de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en Quetzaltenango, explicó que en Guatemala existen cuatro Normativas para la Reducción de Desastres (NDR) y en casos como los mencionados, está la norma 2 que permite calcular la dimensión que debe tener cada puerta, según la carga ocupacional, la cantidad de personas que se espera y la cantidad de puertas.

Y la más reciente, la NDR4, emitida en el 2015, precisamente derivado de un problema en una feria en Quetzaltenango luego de que murieron dos personas en un juego mecánico. Esta contiene las normas mínimas de seguridad en eventos socio-organizativos, incluyendo conciertos y otros eventos.

Incluye no solo el tema de las puertas, sino las rutas de evacuación que deben tener las dimensiones correctas, estar libres y sin ningún obstáculo que limite el paso. Esa norma también contempla aspectos sobre el consumo de bebidas alcohólicas.

Lang indicó que se debe de tener presente que se pueden dar avalanchas o movimientos con gran cantidad de personas con las cuales es difícil retroceder, así que a su juicio, lo que falló en este evento es que aunque era al aire libre, el lugar estaba cercado y solo había dos puertas, lo que era insuficiente para la gran cantidad de personas que asistió.

Tragedia de Xela se cobró la vida de nueve personas y dejó a una veintena con golpes de consideración. https://t.co/NjXSavuEQF — Prensa Libre (@prensa_libre) September 16, 2022



Además, basado en fotos que circularon en redes sociales, detectó que no había fluidez para salir o entrar porque cerca de las puertas había ventas y contenedores o trailers. El otro problema que observa es que se trata de un terreno que no es plano porque antes era un campo de cultivo, donde no es fácil caminar y se corre el riesgo de tropezar y caer.

“El personal de los organizadores debe velar por la seguridad, pero no solo para evitar o controlar peleas, sino verificar que las salidas estén libres. Se debe contar con un equipo para poder apoyar a cumplir la normativa con personal capacitado”, dijo.

Regularmente los organizadores de ese tipo de actividades tratan de cumplir con los NRD para no correr el riesgo de que se les suspenda el evento, pero le correspondía a la municipalidad autorizarlo o no, pero no solo observar que se cumplieran las normas en papel, sino hacer verificaciones de campo.

En este caso, las normas establecen que la responsabilidad es de los organizadores y de la entidad que aprueba, aunque también puede haber entidades que caen en omisión ya que la norma les da la potestad a otras autoridades o instituciones para que pueden suspender un evento como Conred, PNC y bomberos, explica el experto.

Añade que la municipalidad no puede limitarse a autorizar el sonido o música (como argumentó el alcalde), y expone que en todo caso el tema de la música o el sonido es una labor de la Dirección de Espectáculos Públicos.

Aprobar los trámites de NRD4 “no quiere decir que la entidad sale de toda responsabilidad, pues esta continúa durante el desarrollo del evento y ahí en la normativa del acuerdo gubernativo 4-2015 se establece que debe haber un seguimiento”, mencionó Lang.

En los videos que circulan de momentos durante el concierto, se puede observar que había agentes de la PNC, porque tratan de controlar una pelea, pero no se dieron cuenta que había una trampa mortal, agregó.

Pronunciamiento del gobierno

El gobierno de Guatemala emitió un comunicado la noche del 15 de septiembre, indicando que “lamenta los trágicos fallecimientos suscitados en Quetzaltenango, al finalizar un concierto de Independencia, y expresa sus condolencias a las familias de las víctimas. Asimismo, se solidariza con las personas que resultaron heridas y se encuentran hospitalizadas”.

Añadió que “considerando que el evento fue de carácter privado y contaba con el aval de la comisión municipal respectiva, el Gobierno de Guatemala manifiesta su disposición de colaborar dentro del marco de su competencia con los procesos de investigación establecidos en la ley, para que se puedan esclarecer los hechos y deducir las responsabilidades administrativas y legales correspondientes”.

Un concierto en Xela terminó en tragedia durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves 15 de septiembre, luego de un concierto por la Independencia de Guatemala.https://t.co/bFgdLS5eFe — Miguel Barrientos (@Mbarrientos_pl) September 15, 2022

Las víctimas

Por la noche del jueves el Inacif brindó la información oficial acerca de la identificación de las personas fallecidas en la avalancha humana, entre ellos 3 menores de edad, además dio a conocer la causa de muerte, que en todos los casos fue por asfixia por compresión torácica.

César Oliverio González Escobar, de 24 años.

Vilma Ana Dalila Sánchez Figueroa, de 40 años y Ashley Estefany Sánchez, de 12 años (madre e hija), según indicó la familia.

Ruth Sarina Pérez Lucas, 28 años.

Saira Ana Santizo Morales, 34 años.

Génesis Tamara Gutiérrez Barrios, 17 años.

Matilde Saquic Renoj, de 38 años.

Pedro Abraham Ramírez Saquic, de 13 años.

Gustavo Sebastián Morales Molina, 20 años.

En tanto, otras 20 personas fueron hospitalizadas debido a los golpes y fracturas que sufrieron durante la avalancha humana. Varias de ellas se encuentran en estado delicado.

Testimonio

Una de las sobrevivientes, Jenifer Diaz Sánchez, dijo que llegó con su madre y hermana menor, procedentes de Malacatán, San Marcos, y que se disponían a retirarse cuando ocurrió la avalancha humana.

Agregó que cuando iban hacia la salida, personas que venían atrás empezaron a empujar y que las personas de adelante se cayeron. “Tardaron como 15 minutos o más, no sé, sentí como una eternidad, y no había nadie ni policía ni seguridad, nadie que pusiera un orden o que hiciera el favor de hacer a la gente para atrás”, añadió.

“A mí me jalaron, pero me hubiera gustado que me dejaran para irme con mi mamá y mi hermanita“, lamentó.

Lea además: “Las recordaré como unas niñas muy dulces y trabajadoras”: Familiares de víctimas hablan de la tragedia de Xela y dicen estar devastados

Requisitos para eventos

Entre 9 y 16 requisitos, con sus respectivas acciones y medidas, se deben cumplir para que sea aprobada la realización de un evento. Estos pueden variar según el tipo de evento y número de asistentes previstos. El concierto de independencia en Quetzaltenango está en la categoría C, la más drástica, calificado como espectáculo público para 1 mil personas o más.