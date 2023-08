Dibujando 80 horas sin parar: El artista quetzalteco José Molina impone un récord Guinness

El artista quetzalteco José Molina Salazar impone el récord de dibujar sin parar por 80 horas. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc)

José Molina Salazar es un artista visual originario de Quetzaltenango, quien el 1 de agosto comenzó con la proeza de dibujar sin parar y con el objetivo de batir un récord Guinness.

Hasta esa fecha, el récord Guinness por dibujar más tiempo lo poseía Hariom Kumar Singh, de India, quien lo impuso entre el 8 al 11 de noviembre de 2017.

El total de tiempo impuesto por el artista fue de 77 horas, 1 minuto y 16 segundos.

Hariom completó 712 diferentes dibujos durante ese lapso, según el sitio web guinessworldrecords.es

El récord impuesto por Molina Salazar se desarrolló en Galería Lands, en la zona 1 de Xela.

Durante las 80 horas de esfuerzo físico y mental, Molina Salazar recibió apoyo de decenas de vecinos de Xela, quienes llegaban a darle ánimo y a observar los dibujos que elaboraba.

“Esfuerzo, dedicación y disciplina fueron factores determinantes para poder alcanzar tan anhelando sueño. Para Lands Museo & Galería fue un verdadero honor albergar en nuestras instalaciones tan importante evento”, indicó en un mensaje la referida galería.

“Agradecemos infinitamente a todas las personas que asistieron a brindarle su apoyo al Maestro Molina Salazar, lo felicitamos y exhortamos a seguir Adelante en lucha por alcanzar sus sueños que seguro serán muchos”, añadieron.

“Quetzaltenango nuevamente se llena de gloria gracias al esfuerzo de uno de sus hijos predilectos. Que Viva el Arte y la Cultura en nuestra Ciudad”, resaltaron.

“Desde hace dos años me levanto pensando si estoy perdiendo mi tiempo o si elegí un camino equivocado, pero este tipo de cosas me hacen sentir que no estoy equivocado y que estoy en el camino más que correcto”, señaló Molina Salazar luego de alcanzar la hazaña.

Molina indicó que la preparación para el récord fue de varios años y que, incluso lo hizo de forma inconsciente.

Durante las 80 horas de dibujo, Molina Salazar elaboró 30 piezas.

“Ahorita voy a dormir, abrazar a mi familia y amigos”, bromeó Molina, quien indicó que le esperan presentaciones de sus obras para los próximos meses en diversas galerías en el país y el extranjero.

