La madre de la niña que murió por una supuesta sobredosis de anestesia rompe el silencio y clama por justicia

La información de los familiares es que la persona que atendió a la niña le aplicó una crema dental y después la inyectó en dos ocasiones provocando que perdiera el conocimiento dentro del consultorio, lo que los alertó al extremo que una tía exigió información sobre la reacción de la anestesia en los niños.

Sin embargo, el sujeto que la atendía aseguró que era algo normal. Minutos más tarde al observar que la niña no reaccionaba de ninguna forma fue llevada de emergencia al Centro de Atención Permanente (CAP) de la localidad, donde la revisaron y de inmediato ordenaron su traslado al Hospital Nacional de Mazatenango, donde murió.

“En el Inacif me dijeron que fue una sobredosis. Yo no estaba en mis cinco sentidos. En ningún momento pedí justicia para mi nena porque en ese momento no tenia cabeza para eso. Pero ahora sí, es necesario que se aclare lo sucedido”, expresó Tzep.

La madre de Sara, aun no sale de su asombro ya que su hija estaba bien al ingresar al laboratorio dental y salió inconsciente, a pesar que intentaron salvarle la vida los médicos no pudieron hacer nada, ahora, pide a las autoridades que se investigue lo sucedido con su hija para evitar que pase de nuevo.

El director del Hospital Nacional de Mazatenango, José Hastedt, informó que Sara Roselvia fue remitida del CAP de San Antonio, con convulsiones y presentaba una falla ventilatoria debido a que su corazón y sus pulmones ya no estaban funcionando lo que le provocó la muerte.

La niña ingresó entre las 11:45 y 12 horas del 23 de octubre y fue declarada muerta a las 14 horas de ese mismo día.

El Ministerio Público informó que personal fiscal y técnicos en investigaciones criminalísticas realizaron el procesamiento del cadáver de Sara para ser remitido a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Isabela Tzep, madre de la menor que murió por una supuesta sobredosis de anestesia aplicada en una clínica dental de San Antonio, #Suchitepéquez rompió el silencio y exige justicia para su única hija. @Guatevision_tv @prensa_libre pic.twitter.com/lgz6cEtsnO — Marvin Túnchez (@MTunchez_19) November 1, 2022

Como parte la de la investigación para deducir responsabilidades el fiscal a cargo de la investigación solicitó un análisis toxicológico para determinar de forma precisa la causa de muerte de la menor.

La clínica dental donde la menor fue atendida permanece cerrada desde ese día.