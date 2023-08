Sobredosis de anestesia: ligan a proceso a mecánico dental investigado por muerte de menor a la que intentó extraerle una muela

Según Isabela Tzep, madre de la menor, el 23 de octubre del 2022 viajaron desde la Boca Costa de Sololá a San Antonio Suchitepéquez para extraerle una pieza dental en el laboratorio del sindicado a su hija Sara Roselvia Saquic Tzep, de 3 años; sin embargo, luego de que se le aplicara la anestesia tuvo reacciones adveras y fue llevada al Centro de Atención Permanente para estabilizarla y luego remitirla al Hospital Nacional de Mazatenango, dónde falleció.

Luis Amílcar Len López, durante la audiencia declaró que en esa ocasión Isabela Tzep llegó a su laboratorio dental para solicitar la extracción de una muela a su hija, quien se quejaba de dolor en la boca.

Len agrega que primero aplicó una crema de uso tópico y luego en dos ocasiones suministró 1.8 mililitros de anestesia local para extraer la pieza dental, pero se percató de reacciones adversas por lo que envío a la menor al Centro de Atención Permanente.

“Como la nena iba llorando me dio lastima y le dije -a la mamá- que si se la podía quitar -la muela-, pero desde el principio le oí un ronquidito en su pecho, pero pensé que no era nada grave () le puse una pomada tópica en la encía (…) cuando la empecé a anestesiar la nena no se dejaba y la mamá y la tía la agarraron para que yo la quitaron -la muela-, pero no se dejaba y escuché que tenía un ronquido más fuerte en el pecho”, dijo Len López durante la audiencia.

Len López dijo que toda la dentadura de la niña estaba dañada y que a “simple vista” se podría determinar que la pieza que debía extraer estaba completamente dañada a causa de la caries.

“La pieza estaba gravemente dañada e incluso (…) tenía toda la dentadura dañada, tenía un tipo de caries avanzada. A simple vista se vio porque -la niña- estaba llorando del dolor”, señaló el sindicado.

Según el dictamen de la necropsia efectuada al cuerpo de la menor por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), se determinó que la niña murió a causa de “sepsis generalizada” y “falla multiorgánica”, especificando que la lidocaína (anestesia utilizada) no fue la causa de muerte; además, el dictamen refiere que la menor presentaba 7.72 mg de lidocaína en la sangre.

Sin embargo, el juzgado ordenó ligar a proceso penal a Len López, por el delito de homicidio culposo y lo beneficio con arresto domiciliario mientras vence el plazo de seis meses solicitado por el Ministerio Público para la investigación.