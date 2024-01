Asume nueva Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán para el período 2024

Este lunes 1 de enero se cumplieron 91 días de que los 48 Cantones iniciaron un movimiento de resistencia en los alrededores de la sede central del Ministerio Público, criticando las acciones de esa entidad la Fiscal General, María Consuelo Porras, y algunos fiscales en contra de las elecciones generales para las nuevas autoridades que deben asumir el 14 de enero próximo, por lo que piden su renuncia a los cargos.

Además desde el 2 de octubre las autoridades indígenas apoyan otras acciones como movilizaciones y bloqueos a carreteras, a los que más autoridades indígenas y otras organizaciones se fueron uniendo.

Como nuevo presidente asumió Tedy Rafael Zapeta Tzul, quien sustituye en el cargo a Luis Pacheco.

Zapeta Tzul expresó en su discurso de toma de posesión que “como 48 Cantones estamos comprometidos en seguir con la lucha por la democracia, no solo la democracia sino de nuestros derechos”.

Añadió “como 48 cantones estamos más unidos que nunca para poder demostrarle a estos corruptos y golpistas del poder que tenemos como pueblos originarios y de que nuestros derechos se deben de respetar. Quisiera expresarles que para que Guatemala sea un país próspero y democrático, cada uno de nosotros debemos desempeñar el rol que nos corresponda de la mejor manera”.

A las nuevas autoridades les hizo un llamado para que tanto alcaldes, diputados y gobernador, velen por el desarrollo del municipio en infraestructura, educación, salud y otros, mientras que “al gobierno electo, que en unos días tomará posesión, pedimos que velen por el bienestar de cada uno de los 22 departamentos y que fomente el desarrollo equitativo en cada uno de estos departamentos”.

En tanto Pacheco, expresó en su discurso de despedida efectuado al inicio de la actividad, que enfrentaron un año complicado y que desde marzo del 2023 acudieron a la ONU para entregar un informe de la situación que estaba viviendo Guatemala.

Agregó que está seguro que “con honestidad, voluntad y sobre todo con unidad podemos hacer grande cambios”, añadió que quieren y creen que es necesario “que la organización de los 48 cantones tiene que seguir bajo esas consignas de unidad de velando por el bien común”.

Agregó que tienen que seguir incidiendo en los diferentes espacios ya que los pueblos indígenas saben coordinar, ejecutar, y sobre todo gobernar. Además, como “a los corruptos no les gusta trabajar bien”, espera que este cambio se mantenga y no solo por llegar al 14 de enero ya que ese es solo un paso, por lo que se debe seguir adelante y “que no se nos olvide el sacrificio de más de 85 días de resistencia, algo histórico, pero les pido que no se nos olvide porque no se vale que después tengamos que salir otros 85 días peleando por nuestros derechos”, expuso Pacheco quien dijo que se debe apoyar para seguir mejorando el bien común.

La vicepresidente electa, Karin Herrera, e integrantes de su equipo de transición participaron en el cambio de autoridades.

Comentó en varias partes de su discurso que Totonicapán es una tierra de hombres y mujeres valientes, determinados y muy trabajadores, conscientes de sus derechos y que no renuncian a sus anhelos de mejores condiciones de vida.

“Nos han dado un ejemplo al país de lo que anhelan para vivir y nos ha demostrado que son determinados, valientes y un nivel de organización que nos da muestras de lo que se logra cuando un pueblo está muy bien organizado”.

Herrera dijo que el 2023 representó grandes retos pero también grandes oportunidades en el cual “las autoridades ancestrales dieron un paso al frente y ahí estuvo 48 Cantones”, quien han dejado al país un aprendizaje ya que han dicho lo que quieren de las persona que son electas.

Trasladó un mensaje a nombre propio y del presidente electo Bernardo Arévalo, indicando de que están conscientes que los 48 Cantones quieren gobernantes y servidores públicos que estén conscientes del servicio al pueblo y no funcionarios que se sirvan de él.

Herrera dijo que están conscientes de la exclusión y heridas profundas que han vivido, indicando que quieren trabajar para que tengan mejores condiciones de vida.

“Queremos trabajar de la mano con ustedes, pero no solo (es tarea) de un binomio o de 23 diputados electos, esto tiene que ser una decisión conjunta de todos los guatemaltecos”.

“Tenemos que unirnos y ustedes nos han dado el ejemplo de unidad y de organización que tienen. Hoy en día no hay un solo rincón que no conozca de 48 Cantones, y eso es un logro muy especial e importante para este país” también “felicitamos también a la Junta Directiva entrante con quien esperamos poder trabajar y seguir avanzando, y se puede dirigir hacia ese camino, hacia la construcción de esta democracia que aún no es totalmente fuerte, pero que la Junta Directiva saliente dio el ejemplo de querer mantener, aunque sea esos retazos de democracia para seguir avanzando, y que nos incluyamos todos”, agregó la vicepresidenta electa.

La nueva Junta Directiva de alcaldes de los 48 Cantones para el 2024, está conformada por:

Edin Rafael Zapeta Tzul, representante de Pajumuyup, Cantón Chuisuc, quien la preside; y el vicepresidente es Manuel José Lacan Menchú, representante de Tierra Blanca.

El secretario es Jesús Francisco Batz Yax, representante de Nimasa, mientras que el prosecretario es Julio Encarnación Sapón Vázquez, representante de Aldea Vásquez

En tanto la tesorera es Ana Alicia Alvarado Batz, representante de Paqui y el protesorero Juan Rolando Gutiérrrez Chaclán, representante de la comunidad de Poxlajuj.

La directiva también está conformada por tres vocales.

Este 1 de enero también asumieron los integrantes de la Junta Directiva de Alguaciles de Primera y Segunda Quincena, la Junta Directiva de Recursos Naturales y la Junta de Baños Comunales.