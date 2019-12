Investigan a un vecino de Totonicapán por maltrato animal ante supuesta práctica de castración ilegal

Unidad de Bienestar Animal investiga a vecino de Totonicapán por supuestas jornadas ilegales de castración de perros. (Foto Prensa Libre: Mynor Toc)

La UBA comenzó la pesquisa contra Danilo Ordóñez Cifuentes quien está señalado en la denuncia de usurpación de calidad al llevar a cabo jornadas de esterilización de perros y gatos sin la presencia de veterinarios y por no aplicar el manual de procedimientos de esterilización de los animales, según la Unidad de Bienestar Animal.

La UBA informó a Ordóñez Cifuentes que la denuncia en su contra fue de “carácter confidencial” y que cuentan con fotografías y videos de las supuestas actividades ilícitas que efectúa con los caninos y felinos.

En su defensa el sindicado accedió a que Prensa Libre tomara fotos y videos del interior de su vivienda donde se constató que Ordóñez Cifuentes convive con al menos 30 perros de diferentes razas en el interior de su vivienda ubicada en la colonia El Maestro de Totonicapán.

“Opero, realizo castraciones, es la verdad y no lo voy a negar, pero a bajo costo, no gano ni un centavo y sobre maltrato animal, eso es mentira. La Unidad de Bienestar Animal recibió una denuncia anónima donde no puedo defenderme”, expresó Ordóñez Cifuentes.

Fiscalización

El vecino sospecha que la denuncia en su contra la presentó Luis Herrera, alcalde de Totonicapán, en represalia por haber fiscalizado una jornada de castración de animales que costó al municipio Q25 mil. “Ellos dijeron que las habían donado y que la mano de obra había sido gratis, encontré una factura de Ecoguate con sede en la zona 9 de la capital por Q25 mil, por 250 castraciones, cuando llamé dijeron que fue por insumos, entonces hay malversación y luego de eso surge la denuncia, por eso digo que el alcalde está detrás de todo esto”, sostuvo Ordóñez Cifuentes.

Respecto a la denuncia, el alcalde Luis Herrera mencionó: “En estos tres años han sido varios los señalamientos que ha efectuado el señor que nos alude, conozco de la denuncia por los medios de comunicación, nosotros llevamos cabo una jornada de castración de perros con las organizaciones del estado”.

Sobre la factura y posible malversación argumentó: “Cualquiera puede emitir opinión, invitamos a la Unidad de Bienestar Animal para efectuar la jornada, según ellos, el colegio de veterinario establece que el precio para una castración es de Q800, se compraron insumos para cien castraciones a un costo de Q250”.

Mario Arriola, delegado del Maga en Totonicapán, informó que empleados de la subsede dieron apoyo logístico a los veterinarios de la UBA que efectuaron una jornada de castración en esa cabecera departamental. Respecto a la denuncia en contra de Ordóñez Cifuentes dijo desconocer del caso porque compete exclusivamente a Bienestar Animal.

Refugio

Ordóñez Cifuentes de profesión comerciante contó que el amor por los perros surgió porque su padre practicaba la cacería. “Yo no pido dinero a nadie para mantener a los perros, aquí los perritos están mejor cuidados que en las instituciones del estado, para la UBA es fácil señalar porque ellos están sentados en la capital y no conocen las necesidades de tantos perros que vagan por las calles”, expresó el vecino.

En un comunicado, la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán a través de la junta directiva de recursos naturales respaldó el trabajo del Ordóñez Cifuentes.

