“Nos está acabando”: la angustiante revelación que hace una doctora sobre el covid-19 en el Hospital Regional de Zacapa

Hospital Regional de Zacapa se queda sin recursos para atender a pacientes con covid-19. (Foto Prensa Libre: Tomada de la página del Hospital)

El Hospital Regional de Zacapa publicó en su perfil de Facebook un video en el que la doctora Nuria Chávez informa de la situación que atraviesan por el covid-19.

Indicó que la alta movilización hay maneras de contagio, ya que el covid-19 se acomoda.

Añadió que carecen de insumos y que no tienen la manera de cómo responder ante la emergencia, porque no los tienen desde hace un año.

“Es un poco frustrante que se haya ofrecido hospitales covid-19 que no han sacado la tarea, que se hayan ofrecido camas en cuidado intensivo que no se han conseguido”, señaló.

Añadió que no cuentan con intensivistas ni neumólogos, además, escasean los terapistas. “Esta enfermedad nos está acabando de una manera importante, nosotros no somos un hospital covid, no deberíamos ser un hospital covid porque somos un hospital quirúrgico, somos un hospital médico”.

Recordó que los servicios de Pediatría desde hace un año han estado saturados y siguen atendiendo partos y cirugías, “entonces realmente la epidemia como tal nos ha acabado”.

Indicó que el departamento de medicina interna está agotado y frustrado porque nadie les enseñó a “que la gente se venga a morir y que no podamos hacer nada”.

Dijo que es frustrante escuchar decir a personas que los pacientes mueren porque ellos -los médicos- no hacen nada.

“Tenemos unos 52% de mortalidad, eso quiere decir que no toda la gente se nos muere”, manifestó.

Añadió que los círculos se van cerrando mucho más, ya que hay más gente contagiada y “la vacunación es la única manera en la cual podemos salir”, porque la movilidad hace que el virus se disemine más rápido.

“La única salida que tenemos es la vacunación y al paso que vamos, vamos muy mal, vamos muy retrasados, no tenemos acceso a vacunas”, señaló la profesional.

Agregó que en un hospital privado cobran hasta Q10 mil diarios para atender a pacientes con covid-19, mientras que en el Regional de Zacapa desde hace un año tienen 16 camas y no han instalado más.

Indicó que también hay saturación en hospitales de la capital “y tiene que morirse alguien para que su cama la pueda ocupar alguien”.

Advirtió que la gente tiene que estar consciente que si se enferma al séptimo día se va a deteriorar, y al décimo día se van a complicar “y van a venirse a empezar a morir a la emergencia y nosotros vamos a ser los malos. Yo no lo puedo entrar, no hay una cama, no hay un ventilador y no es que seamos nosotros los malos de la historia”.

Afirmó que tampoco cuentan con oxígeno y según ella en el Hospital Temporal de Estanzuela hay 25 camas para casos leves y moderados.

Lamentó que no tienen la capacidad ni el personal para abrir un servicio más. Dijo que si la gente se sigue enfermando, se seguirá complicando y el 5% será caso leve, el 15% podría ser moderado para recibir atención en Estanzuela, pero un 15% o 20% se va a complicar y va a requerir ir al Hospital Regional de Zacapa.

Añadió que la situación no es juego y cada vez se pondrá peor, ya que mientras hay más movilidad, que la gente no use la mascarilla y no mantenga su distancia, “esto no va a parar”.

Señaló el sistema de Salud colapsado y es “túnel que no tiene salida”.

Resaltó que en medio de la crisis han sacado la tarea para atender a los pacientes.

Se consultó al Ministerio de Salud respecto de la situación denunciada en el Hospital Regional de Zacapa, pero aún se espera respuesta.