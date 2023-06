“Me lo pudieron haber asesinado”: El reclamo de justicia de la madre del instructor desaparecido en Zacapa a las autoridades

“Quiero que las autoridades, el Ministerio Público, la DEIC de la PNC, hagan una investigación que lleve a las capturas de las personas que desaparecieron a mi hijo”, expresa Lilia Elizabeth Morales y Morales, madre del joven instructor por medio de una nota de voz que compartió con Prensa Libre.

Morales y Morales, resignada, agrega en el audio que “posiblemente me lo pudieron haber asesinado”, y por eso urge que el Ministerio Público (MP) y la División Especializada en Investigación Criminal (Deic), de la Policía Nacional Civil (PNC) hagan una investigación seria y exhaustiva.

“Las autoridades tienen información, pero no entiendo por qué no hacen nada en contra de las personas que desaparecieron a mi hijo Josué Daniel Vargas Morales”, declaró la madre de Josué Daniel.

Supuestos involucrados no están confirmados por autoridades

Y es que de acuerdo a detalles que han tenido acceso algunas personas cercanas a la familia, y que ya le hicieron saber al MP, tres personas que estuvieron en un funeral el 29 de mayo pasado, en el cementerio general de Zacapa, podrían haber tenido relación con el incendio del vehículo del joven instructor.

Esta versión no la confirma el MP ni la Deic, porque ambas instituciones aseguran que el caso está bajo investigación y no pueden opinar al respecto. Ambas coincidieron en que siguen trabajando en el caso.

Aquel 29 de mayo, según han contado familiares, vieron el vehículo de Josué Daniel aparcado afuera del cementerio general. Se supone que llegó a visitar a un amigo.

Esto lo revelaron parientes a las autoridades porque en una transmisión de una funeraria en Facebook vieron el hatchback corinto policromado modelo 2007 que horas más tarde apareció incinerado, a dos kilómetros del cementerio general de Zacapa, cerca del basurero contiguo al Complejo Deportivo.

Los hechos

El MP informó que la Fiscalía de Distrito de Zacapa está a cargo de la investigación. Lo primero que localización fue un vehículo quemado en la entrada al basurero municipal de Zacapa, en la colonia Conevisa, “a unos 75 metros de la ruta asfaltada que conduce hacia aldea Santa Lucía”, explicaron en su momento.

Ese hallazgo fue el 29 de mayo a eso de las 21:50 horas. La última conexión en WhatsApp de Vargas Morales fue entre las 19 y 19:11 horas, según los registros que manejan sus familiares.

De hecho, en un audio que envió Vargas Morales a su novia se escucha que le describe que lo llevan “como cuatro carros adelante y no me quieren decir para dónde vamos”.

Vargas Morales indica en el audio que se trata de un picop doble cabina blanco, una camioneta agrícola y un sedán los que lo escoltan hacia un lugar desconocido hasta ahora.

“No me quieren decir para dónde vamos”

“Me llevan como cuatro carros adelante y no me quieren decir para dónde vamos. Es un L200 blanco, una Runner y un mazdita”, grabó en el mensaje de voz.

Agregó: “ahorita le voy a mandar la ubicación. Cualquier cosita le dice a mi mamá por si yo no aparezco o no le respondo”, finaliza Vargas Morales.

El audio, según la fuente que lo compartió, fue enviado a las 18:53 horas del 29 de mayo. El MP ha sostenido que la denuncia de la desaparición de Vargas Morales la interpuso la familia dos días después.

Familiares han aportado algunos indicios sobre los vehículos al MP y esperan que puedan continuar con las pesquisas para saber de quiénes se trata.

Las llamadas anónimas

La familia ha recibido llamadas anónimas que revelan que dos personas, jóvenes, que ingresaron quemadas en el Hospital Nacional de Chiquimula, podrían estar detrás del caso. Les han indicado que “los dos jóvenes sufrieron quemaduras cuando incendiaron el vehículo de Josué Daniel”, expresaron. Esta teoría tampoco la confirma el MP.

Lo que sí es que en los registros oficiales los dos jóvenes, uno menor de edad, aseguraron ser del barrio El Bordo, Zacapa, lugar en donde fue hallado el carro incinerado de Vargas Morales.

La madre de Josué Daniel asegura que ella persistirá en buscarlo. Se ha resignado a que pueda estar fallecido. “Lo único que pido es que se haga justicia”, aseveró.