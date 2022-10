“No aguantamos más”: transportistas protestan por costo de los combustibles y bloquean la ruta al Atlántico

Rony Mendoza, presidente de la Gremial de Pilotos de Transporte Pesado, indicó que esta medida es para llamar la atención de las autoridades.

“Vamos a bloquear hasta nueva orden porque ya no aguantamos el gasto y el precio de los combustibles“, aseguró Mendoza.

También señaló que los vehículos livianos y motocicletas podrán pasar en la zona del bloqueo.

“Lo vamos a sentir por la gente que viene en ruta, pero tratamos de hacerlo ahora en la tarde para que todos hayan hecho sus mandados o responsabilidades”, dijo.

En el lugar hay al menos 60 agentes y antimotines de la Policía Nacional Civil, quienes pretenden liberar el paso.

Mendoza afirmó que se han llevado a cabo negociaciones con diputados del partido oficial; sin embargo, se han negado a mejorar el precio del combustible.

El precio ha llegado en algunas gasolineras a Q38.20 el diésel, Q36.45 la gasolina regular y Q36.75 la super.

“Necesitamos llamar la atención del señor presidente, no estamos pidiendo nada que no sea lo justo. Si Panamá y El Salvador puede tener el precio de combustible a Q30 ¿Por qué Guatemala no?“, aseveró Mendoza.

El bloqueo en Río Hondo, afirmaron los transportistas, podría terminar a las 19 horas y se espera que en los próximos días sean bloqueados otros puntos del país.

Para el miércoles se tiene previsto que los bloqueos empiecen a las 5 horas.

“Habrá bloqueos hasta que tengamos una respuesta por parte de las autoridades“, finalizó Mendoza.

Lea también: Las 7 cruces que hacen de Guatemala un calvario para manejar transporte pesado