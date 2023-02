LeBron James: el récord “imposible” y otros hitos de la superestrella de la NBA

Getty Images El momento que ya es historia, LeBron James anotando 2 puntos para convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA.

Fue un momento histórico cuando James se elevó hacia el final del tercer cuarto y logró anotar dos puntos ante una multitud enfervorizada que incluía, entre otros, a la leyenda del tenis John McEnroe, las estrellas de la música Jay-Z, LL Cool J y Bad Bunny, el boxeador Floyd Mayweather y el actor Denzel Washington.

El número 6 de los Lakers levantó ambos brazos en señal de celebración, mientras Abdul-Jabbar, de 75 años, aplaudía de pie al costado de la cancha.

La celebración

Hubo una breve pausa en el juego para celebrar el logro, y James tomó un micrófono para pronunciar un discurso en la cancha.

“Quiero dar las gracias a todos los que han participado conmigo en esta carrera de más de 20 años, porque sin ustedes no sería yo. Todos me han ayudado. La pasión de ustedes y sacrificios me han ayudado a llegar hasta aquí”, dijo.

Getty Images James celebra con los aficionados su histórica canasta.

Abdul-Jabbar entregó en un gesto simbólico un balón a James para reconocer su nuevo récord.

“La carrera de LeBron es la de alguien que planeó dominar este juego. Tienes que darle crédito por la forma en que ha jugado y por la forma en que ha durado y dominado”, dijo Abdul-Jabbar, quien se retiró en 1989.

James, cuatro veces campeón de la NBA, está en su 20ª temporada, después de haber sido elegido como número uno del draft por el equipo de su ciudad natal, los Cleveland Cavaliers, en 2003.

Getty Images Kareem Abdul-Jabbar pasa la corona al nuevo rey de la NBA.

El alero se unió a los Miami Heat en 2010, con los que ganó dos títulos, antes de regresar para llevar a Cleveland al único título de la NBA de su historia en 2016.

Dos años después llegó a los Lakers y los guió para ganar el título de 2020, en la que también fue la cuarta vez que ha sido nombrado MVP (jugador más valioso) de las finales de la NBA.

James, dos veces campeón olímpico, ha ganado cuatro títulos de MVP de la temporada regular y ha aparecido en las Finales de la NBA 10 veces.

Getty Images Para muchos LeBron James es el mejor jugador de la historia de la NBA.

Preguntado tras el partido sobre si es el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos, James respondió: “Dejaré que los demás decidan quién es o simplemente hablen de ello, aunque sí es una gran charla de barbería”.

“Yo personalmente, me voy a escoger a mí ante cualquiera que haya jugado a este deporte. Pero cada uno decidirá quién es su favorito”.

Otros de sus principales hitos

NOVATO DEL AÑO

A sus 19 años, James se convirtió en el jugador más joven en ganar el premio al Novato del Año de la NBA tras una temporada en la que promedió 20,9 puntos, 5,9 asistencias y 5,5 rebotes.

50 PUNTOS

James anotó 56 puntos contra los Toronto Raptors, el primero de sus 14 partidos de temporada regular con 50 o más puntos. En ese momento, se convirtió en el jugador más joven en anotar 50 puntos en un partido de la NBA (20 años y 80 días).

MVP MÁS JOVEN DEL ALL-STAR

James se convirtió en el MVP más joven del Juego de las Estrellas de la NBA (21 años y 51 días) al anotar 29 puntos para ayudar a la Conferencia Este a imponerse a la Conferencia Oeste por 122-120 en Houston.

RACHA RÉCORD DE 10 PUNTOS

El 6 de enero de 2007 comenzó su racha récord de partidos consecutivos con 10 o más puntos en la NBA, que a día de hoy sitúa en 1.140 hasta los partidos del 7 de febrero de 2023. El anterior récord, de Michael Jordan de 866 partidos consecutivos, lo rompió mientras jugaba para Cleveland en un partido contra los Pelicans de Nueva Orleans el 30 de marzo de 2018.

LÍDER ANOTADOR DE TODOS LOS TIEMPOS EN PLAYOFFS

James se convirtió en el líder anotador de todos los tiempos de la NBA en los playoffs en la victoria de Cleveland por 135-102 sobre Boston en el quinto partido de las finales de la Conferencia Este de 2017. James superó a Michael Jordan, quién anotó 5.987 puntos en playoffs.

JUGADOR MÁS COMPLETO

Es el único jugador en la historia en lograr más de 30.000 puntos, más 10.000 rebotes y más de 10.000 asistencias, además de estar entre los 10 mejores jugadores de todos los tiempos en asistencias, robos, rebotes defensivos, tiros de campo y triples.

MÁXIMOS ANOTADORES DE LA NBA Jugador Puntos Partidos Minutos Pts por juego LeBron James 38.390 1.410 53.741 27,2 Kareem Abdul-Jabbar 38.387 1.560 57.446 24,6 Karl Malone 36.928 1.476 54.852 25,0 Kobe Bryant 33.643 1.346 48.643 25,0 Michael Jordan 32.292 1.072 41.010 30,1 Dirk Nowitzki 31.560 1.522 51.367 20,7 Wilt Chamberlain 31.419 1.045 47.859 30,1 Shaquille O’Neal 28.596 1.207 41.917 23,7 Carmelo Anthony 28.289 1.260 43.513 22,5 Moses Malone 27.409 1.329 45.071 20,6

BBC Sport James ha logrado un sinnúmero de récords y marcas en sus 20 años en la NBA.

Homenajes

Joe Biden, Presidente de Estados Unidos: “LeBron, felicitaciones. Con todo tu corazón y toda tu alma has batido un récord increíble. Has elevado el juego. Más que eso, como Kareem, Bill Russell y otros que vinieron antes que tú, desafiaste e inspiraste a la nación a ser mejor, a hacerlo mejor y a estar a la altura de todas nuestras promesas.”

Magic Johnson, leyenda de Los Ángeles Lakers: “Nunca pensé que el récord de anotación de Kareem sería batido por nadie. Significa más para mí y para nuestros aficionados porque viste de púrpura y oro y lo rompió como Laker. Este momento histórico es tan especial porque nunca veremos a otro LeBron James”.

Adam Silver, Comisionado de la NBA: “Es un logro altísimo que habla de su excelencia sostenida a lo largo de 20 temporadas en la liga. Y sorprendentemente, LeBron sigue jugando a un nivel de élite y su historia en el baloncesto se sigue escribiendo.”

Stephen Curry, escolta de los Golden State Warriors: “Su nivel de juego sostenido durante 20 años, alcanzando este pináculo de anotación en el baloncesto, es increíble. Más adelante, cuando recordemos nuestras carreras, podremos estar en posición de decirlo sabiendo lo que fue luchar al más alto nivel”.

Kevin Durant, alero de los Brooklyn Nets: “Es incluso divertido decir eso, ya sabes, viniendo de dónde vienes, lo duro que has trabajado durante tanto tiempo. Ha sido una inspiración desde el primer día. Mucho amor y sigue poniendo el listón alto”.

Análisis

Nesta McGregor, BBC Sport

Muchos pensaban que era un hito insuperable, pero por fin se ha superado.

Lebron ‘El Rey’ James ha añadido una nueva joya a su corona.

Durante dos décadas ha sido la fuerza dominante en la NBA -jugando para el equipo de su ciudad natal, Cleveland Cavaliers, Miami Heat y ahora LA Lakers- ganando un campeonato con cada uno.

Entre todos sus logros, este puede considerarse el mayor hasta la fecha. Ya había superado a superestrellas como Michael Jordan y Kobe Bryant, pero para algunos, batir el récord de Kareem Abdul-Jabbar consolida el estatus de James como el mejor de la historia.

Lebron sigue rindiendo al máximo nivel. Sigue promediando 30 puntos por partido. La gran pregunta es cuánto tiempo más podrá seguir haciéndolo.

Mientras celebra este logro con sus seres queridos, James no ha ocultado que quiere quedarse el tiempo suficiente para jugar con -o contra- su hijo mayor Bronny, de 18 años.

¿Y quién apostaría que no lo logrará?

