Sergio Agüero: qué es una arritmia ventricular, el problema de salud que aleja al “Kun” del fútbol profesional

Sergio Agüero anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional.

“He decidido dejar de jugar al fútbol profesional”.

Visiblemente emocionado, el futbolista argentino Sergio “Kun” Agüero dijo este miércoles en una conferencia de prensa que se aleja de las canchas.

“Es un momento muy duro, pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico”, añadió.

Agüero, de 33 años, que fichó por el Barcelona a finales de mayo, fue trasladado al hospital el pasado 30 de octubre tras experimentar “molestias en el pecho” durante un partido contra el Deportivo Alavés, de España.

Tras varios estudios médicos, se detectó que el futbolista tiene una arritmia ventricular, según informó su cardiólogo Roberto Peidró.

¿Qué es una arritmia ventricular? ¿Y por qué es peligroso que Agüero siga jugando al fútbol de una manera profesional?

Cicatriz en el corazón

Los estudios médicos de Agüero determinaron que posee una cicatriz en el corazón.

Reuters Sergio Agüero el 30 de octubre cuando sufrió una arritmia mientras jugaba un partido con el Barcelona.

“Cuando se le hacen los estudios se ve que tiene una pequeña cicatriz en una zona en el corazón. Esta cicatriz le genera un foco eléctrico que produce arritmias. Se estimula por sí mismo y comienza a tener palpitaciones porque el corazón empieza a ir más rápido. Como está en el ventrículo, es una arritmia ventricular“, le explicó Peidró a Radio con Vos de Buenos Aires.

Una arritmia es un problema relacionado con la frecuencia o el ritmo del latido cardíaco. Durante una arritmia, el corazón puede latir demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o con un ritmo irregular.

Las arritmias ventriculares comienzan en las cámaras inferiores del corazón. Pueden ser muy peligrosas y generalmente requieren atención médica inmediata, detalla el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre de Estados Unidos en su página web.

El cardiólogo personal de Agüero explicó que se estimuló al corazón con un catéter para que apareciera la arritmia ventricular y se procedió a quemar los focos milimétricos en la zona de la cicatriz.

PA Media

Después de esa intervención que resultó exitosa no se observaron más arritmias con pruebas de ejercicio.

“Yo creo que tiene todas las posibilidades de estar muy bien, pero para el alto rendimiento a esta altura de su carrera -donde ha llegado a lo máximo en lo deportivo, económico, etc.- estar arriesgando una vida que empieza a los 33 años con una sobrecarga cardiaca, física y mental permanente de varias horas por día, el consejo fue que dejara de jugar al futbol profesional“, aseguró el cardiólogo argentino.

Sin relación con la covid

El médico Roberto Peidró descartó que la arritmia ventricular de Sergio Agüero fuera una consecuencia de la covid-19 o de la vacuna.

“No tiene nada que ver. Esa pequeña cicatriz pudo haber sido causada por un virus que tuvo en su vida y que nunca se detectó y causó una miocarditis”, añadió.

Al ser consultado si esta arritmia hacía peligrar la vida del futbolista, el médico lo desestimó.

“Creo que en este momento no, porque se hizo una ablación cardíaca que fue exitosa y no volvió a tener arritmias. Estamos tranquilos en este sentido y no está tomando ninguna medicación”, informó el médico, que aclaró que la arritmia ventricular no es algo raro y que muchas personas tienen este tipo de patología.

“No fue fácil”

Sergio Agüero explicó en la conferencia de prensa el difícil momento que atraviesa.

EPA

“Cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me llamaron para decirme que había una posibilidad muy grande de que no debiera seguir [jugando al fútbol]. Empecé a mentalizarme, pero no fue fácil. Luego me llamaron y me dijeron que ya era definitivo”, dijo con la voz quebrada.

Tras conocerse la noticia, el futbolista y amigo personal de Agüero Lionel Messi le dedicó un sentido comentario en las redes sociales.

“Duele mucho ver como tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos”, escribió el astro del fútbol en su cuenta de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

//platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Pese al prematuro final de su etapa en el Barcelona, Agüero es uno de los delanteros más destacados del siglo XXI.

El “Kun” acaba su carrera como futbolista profesional tras 16 años y 332 días con 427 goles en 786 partidos.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.