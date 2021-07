Simone Biles se retira de la primera final individual de gimnasia artística en Tokio

El anuncio fue realizado este miércoles 28 de julio por el equipo de US Gymnastics en su cuenta de Twitter.

“Después de una evaluación médica adicional, Simone Biles se ha retirado de su primera competencia final individual. Apoyamos incondicionalmente la decisión de Simone y aplaudimos su valentía al priorizar su bienestar. Su coraje muestra, una vez más, por qué es un modelo a seguir para tantos”.

After further medical evaluation, Simone Biles has withdrawn from the final individual all-around competition. We wholeheartedly support Simone’s decision and applaud her bravery in prioritizing her well-being. Her courage shows, yet again, why she is a role model for so many. pic.twitter.com/6ILdtSQF7o

— USA Gymnastics (@USAGym) July 28, 2021