South Park y la NBA en conflicto con China: cómo acabaron enfrentados con el gobierno chino (y quedaron “borrados” en ese país)

Un episodio de South Park intentó mostrar cómo era un centro de detención del gobierno chino.

Una es la serie de televisión animada South Park, que emitió un controvertido capítulo la semana pasada que causó una reacción negativa de las autoridades chinas.

Por otro lado, la liga de baloncesto estadounidense NBA, que ha visto cancelados contratos por un mensaje de Twitter de un ejecutivo de los Rockets de Houston sobre las manifestaciones de Hong Kong.

Ambos sucesos se producen en un momento delicado para el gobierno chino, en medio de las crecientes tensiones en Hong Kong y las críticas internacionales sobre el manejo de la situación en esa y la región de Xinjiang, donde Pekín es acusado de graves violaciones de derechos humanos.

Las autoridades chinas y los medios oficiales del país han reaccionado de forma airada a las declaraciones extranjeras en apoyo a los manifestantes de Hong Kong y han advertido en reiteradas ocasiones a Occidente de interferir en asuntos internos del país.

¿Qué pasó en el caso de South Park?

Los creadores de la serie animada estadounidense emitieron una “disculpa” en tono satírico para China después de que el acceso al programa fuera eliminado del internet en el país asiático.

Y es que en un episodio titulado “La banda en China”, el personaje de Randy viaja a ese país para tratar de expandir su negocio de marihuana, pero poco después es arrestado.

Entonces es sometido a trabajos forzados y reeducación por parte de las autoridades del Partido Comunista.

South Park / Comedy Central Randy Marsh es el personaje de South Park que viaja a China.

En una escena se ve a Randy, parado y bajo la lluvia, mientras un guardia le da una descarga eléctrica y leyendo de una tarjeta: “Soy un miembro orgulloso del Partido Comunista… El Partido es más importante que el individuo”.

Es enviado a una celda superpoblada donde comienza una conversación con Winnie the Pooh (un personaje que se utiliza en el internet chino para hablar del presidente Xi y que se acabó convirtiendo en un símbolo de la disidencia cuando las autoridades comenzaron a censurar el dibujo) y Piglet.

“Algunos dijeron que Pooh se parecía al presidente chino, así que ahora somos ilegales en China”, dice Piglet en el capítulo de South Park.

“¿Qué tipo de manicomio es este?”, le responde Randy.

AFP/Weibo En internet se han difundido composiciones del presidente Xi Jinping y el expresidente de EE.UU. Barack Obama al lado de personajes de Winnie the Pooh y Tiger.

Desde que el episodio se mostró en Estados Unidos la semana pasada, la búsqueda de “South Park” en la popular red social Weibo -similar al Twitter occidental- muestra un “no se han encontrado resultados relevantes”.

El programa además fue eliminado de los diversos sitios web de videos de China, incluidos Bilibili, iQiyi, Youku y le.com, aunque algunas búsquedas muestran un mensaje de “no se pueden reproducir”.

En Douban, un famoso sitio web de crítica cinematográfica en China, los resultados de la búsqueda muestran que “de acuerdo con las leyes, reglamentos y políticas relevantes, los resultados de la búsqueda no se despliegan”.

En Twitter, los escritores del programa Trey Parker y Matt Stone emitieron una “disculpa oficial a China”, en un tono más bien satírico.

“Al igual que la NBA, damos la bienvenida a los censores chinos a nuestros hogares y a nuestros corazones”, se lee.

“También amamos el dinero más que la libertad y la democracia. Xi no se parece en absoluto a Winnie the Pooh (…) ¡Viva el Gran Partido Comunista de China! ¡Que la cosecha de sorgo de este otoño sea abundante! ¿Estamos bien ahora, China?”

¿Qué pasó con la NBA?

La referencia de la NBA que hizo South Park es por el caso del mánager general de los Rockets de Houston, Daryl Morey, que se desdijo después de tuitear su apoyo a los manifestantes de Hong Kong.

El ejecutivo tuiteó una imagen que incluía el mensaje “Lucha por la libertad. Apoya a Hong Kong” en respaldo a los habitantes de ese isla que llevan meses manifestándose contra la injerencia de Pekín en los asuntos de esta región administrativa especial, que desde que fue devuelta a manos chinas en 1997 disfruta de mayores libertades que el continente.

Twitter El mensaje en la cuenta de Twitter de Daryl Morey solo estuvo disponible poco tiempo.

El mensaje fue eliminado poco después y Morey se disculpó por lo expresado: “He tenido muchas oportunidades desde ese tuit para escuchar y considerar otras perspectivas”, señaló.

Pero eso llevó a que los juegos de pretemporada de su equipo fueran cancelados de las transmisiones de la televisión china de la NBA. Los patrocinadores chinos también retiraron su apoyo a los Rockets.

Además, el partido de Los Angeles Lakers y los Brooklyn Nets en China no será transmitido por la cadena nacional CCTV.

“Creemos que cualquier comentario que desafíe la soberanía nacional y la estabilidad social no está dentro del alcance de la libertad de expresión”, dijo la emisora.

Agregó que además de no mostrar los partidos de pretemporada, “investigaría de inmediato toda la cooperación y comunicación que involucra a la NBA”.

La liga china, además, suspendió la cooperación con los Rockets, así como la marca de deportes Li-Ning y el patrocinador del club en el país asiático, Shanghai Pudong Development Bank.

Reuters La NBA abrió recientemente en Pekín la tienda más grande de su marca fuera de Norteamérica.

Mientras tanto, un evento publicitario en una escuela primaria de Shanghái, en el que los jugadores y ejecutivos de los Nets aparecerían este martes por la tarde, se canceló dos horas antes de su inicio sin explicación.

Los fans estadounidenses de la NBA reaccionaron con duros comentarios por la disculpa de Morey, al considerar que “no debería haberse disculpado por apoyar la libertad”.

La disculpa del comisionado

En una declaración el lunes, la NBA describió los comentarios de Morey como “lamentables” y reconoció que había “ofendido profundamente a muchos de nuestros amigos y fanáticos en China”.

“Tenemos un gran respeto por la historia y la cultura de China y esperamos que los deportes y la NBA puedan ser utilizados como una fuerza unificadora”.

No obstante, luego se produjo lo que se ha interpretado como un cambio en la postura por parte del comisionado de la NBA, Adam Silver.

Silver señaló a la agencia oficial de noticias china Xinhua que su organización quería dejar claro que “Daryl Morey recibe apoyo en términos de su capacidad para ejercer su libertad de expresión“.

“La NBA no se pondrá en una posición de regular lo que los jugadores, los empleados y los dueños de los equipos dicen o no dicen sobre estos temas. Simplemente no podríamos operar de esa manera”, dijo Silver en un comunicado el martes.

Posteriormente, señaló a los medios en Japón que la liga no comprometerá sus valores y que no se mueve sólo por el dinero.

Getty Images Varios equipos de la NBA, incluidos los Rockets (rojo) han usado uniformes con caracteres chinos para promover la liga en China.

Silver aseguró reconocer que habría consecuencias pero indicó: “Tendremos que vivir con ellas”.

Los juegos de la NBA atraen a un gran número de espectadores en China, con millones viendo juegos principalmente a través de plataformas en línea.

¿Cuánto censura China?

En el internet de China, populares redes sociales en el resto de países como Twitter, Facebook y Google están bloqueados, así como medios de comunicación como The New York Times o la BBC.

La censura en la red ha ido en incremento desde la llegada al poder del presidente Xi Jinping, en 2013, según denuncian organizaciones de derechos humanos.

En mayo pasado, por ejemplo, Wikipedia anunció que todas las versiones de su sitio ya no estaban disponibles para los lectores chinos.

Para acceder a estos sitios web y “saltarse” el llamado Gran Cortafuegos chino, algunos usuarios utilizan VPN, si bien el control sobre estos sistemas también ha aumentado en los últimos años.

Getty Images El “Gran Cortafuegos” de China le permite al gobierno tener cierto control sobre la información que ingresa al país.

La mayoría de medios de comunicación son de propiedad estatal y están bajo el control del Partido Comunista, mientras que ciertas palabras y frases están censuradas en las redes sociales chinas.

Los informes de las protestas de Hong Kong, por ejemplo, han sido limitados, mientras que las personas pueden ser censuradas por discutir temas delicados en mensajes entre amigos.

“A un amigo mío le acaban de bloquear su cuenta de WeChat (plataforma similar a WhatsApp) durante tres días después de tener una conversación con su amigo hablando sobre el sistema legal de China y su reforma”, dijo a la BBC la periodista china Karoline Kan. el pasado septiembre.