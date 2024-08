En su segunda participación en unos Juegos Olímpicos, la tiradora guatemalteca Adriana Ruano pasó de finalizar en la última posición de Tokio 2020 a conseguir la medalla de oro en París 2024.

Sin embargo, la atleta nacional comenzó a escribir su historia con las Olimpiadas mucho antes de haber debutado en la capital japonesa, y todo comenzó en las clasificatorias para Londres 2012.

A sus 17 años, Adriana se enamoró de la gimnasia artística y se encontraba entrenando para participar en el evento que se realizó en Inglaterra. Desafortunadamente, una lesión en la espalda le impidió continuar y la condicionó a escoger un nuevo deporte.

Incapaz de poder seguir luchando por su sueño como gimnasta, Ruano fue seducida por el tiro deportivo, una disciplina que comenzó a apasionarle cada vez más.

Su creciente amor por el deporte la llevó a ser voluntaria en Río de Janeiro durante los Juegos Olímpicos de 2016, donde prestó sus servicios como asistente en el campo de tiro.

De acuerdo con el reporte compartido por el Comité Olímpico Internacional (COI), Adriana quedó impactada con la experiencia en Brasil, y fue ahí cuando se dio cuenta que ese era su lugar en el mundo.

Adriana se convirtió en una atleta olímpica en Tokio 2020, lamentablemente, la muerte de su padre un mes antes de viajar a Japón le afectó enormemente y finalizó en la última posición.

Sería hasta París 2024 que Ruano clasificaría por primera vez a una final de su disciplina, no obstante, la clasificación se quedó corta ante la hazaña que consiguió en Francia: Una medalla de oro y un récord olímpico.

