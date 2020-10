106-93. Lakers consiguen el decimoséptimo titulo de campeones de la NBA

Los Angeles Lakers, con un triple-doble de 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias del alero LeBron James, vencieron este domingo por 106-93 a los Heat de Miami en el sexto partido de las Finales de la NBA que ganaron por 4-2 al mejor de siete y se proclamaron nuevos campeones de liga.

Los Lakers consiguen su decimoséptimo título de campeones de la NBA, el primero desde el 2010, y empatan con los Celtics de Boston como las mejores dinastías de la liga.

The Larry O'Brien is coming back to Los Angeles 🏆 pic.twitter.com/HkTVhZvNvD

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 12, 2020