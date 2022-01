Abierto de Australia: Ashleigh Barty acaba con la maldición local, se corona y logra el tercer Grand Slam de su carrera

Barty se llevó la final sin realizar su mejor tenis, y lejos del dominio que mostró en sus seis anteriores partidos en este primer Grand Slam del año.

En el primer set salvó la única bola de break que concedió y no falló en la única que se presentó a su favor. Trascurridos 32 minutos ya tenía la mitad del trabajo hecho.

Pero bajó sus prestaciones al inicio del segundo set. Cedió en dos ocasiones su servicio en un solo set, el doble del número de juegos cedidos al servicio en los seis primeros partidos (un break ante Anisimova en octavos).

Dominada 5-1 y cometiendo un número inesperado de errores no forzados y de dobles faltas, logró recuperarse para ponerse 5-5.

Collins logró llevar el partido al tie-break, pero Barty se mostró superior, disponiendo de cuatro bolas de partido y aprovechando la primera de ellas para asegurarse el título.

SHE'S DONE IT 🇦🇺🏆🇦🇺@ashbarty becomes the first Australian to win the #AusOpen Women's Singles title since 1978!! pic.twitter.com/2eYzyNVw0n

— wta (@WTA) January 29, 2022