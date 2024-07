El español fue abucheado, de forma divertida, al ser recordado en la entrega de trofeos por la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra de este domingo y confirmó que verá el partido.

"Yo ya he hecho mi trabajo, así que veremos", respondió el murciano. "Va a ser un partido muy difícil y voy a verlo", confirmó.

El tenista español Carlos Alcaraz sumó el segundo título de Wimbledon de su corta carrera tras derrotar este domingo en la final al serbio Novak Djokovic, en una especie de relevo generacional, por 6-2, 6-2 y 7-6 (7/4).

Djokovic, de 37 años, que no pudo elevar a 25 el récord de torneos de Grand Slams ganados por el serbio, parece pasar el relevo con esta derrota simbólica a Alcaraz, de 21, que ya le ganó en la final de Wimbledon del año pasado.

De esta forma, Djokovic no se pudo tomar la revancha de la derrota sufrida hace un año en el mismo escenario, en un partido que en aquella ocasión fue más disputado, llegando a cinco sets.

Alcaraz recibió el trofeo de manos de la princesa Catalina de Gales, que asistió a la final, en su segunda aparición pública desde que le fuera diagnosticado en marzo un cáncer del que se desconocen detalles.

El joven español sumó su cuarto título de Grand Slam, tras haberse impuesto antes en el US Open de 2022, Wimbledon de 2023 y Roland Garros de 2024.

Pero Alcaraz retrasó el triunfo en ese set y en el duelo. Tras contar con tres bolas de partido en el siguiente juego, cedió cinco puntos seguidos para perder por primera vez su servicio (5-5).

El serbio recibió un empujón anímico, pero el suspense solo se alargó hasta el tie break, que el español acabaría ganando, 7-6 (7/4).

El español es el sexto jugador en lograr el doblete Roland Garros-Wimbledon el mismo año.

El triunfo en Wimbledon permitió a Alcaraz igualar el número de victorias en el torneo londinense de su compatriota Rafael Nadal, ganador del trofeo en 2008 y 2010. Alcaraz se convierte en el cuarto tenista de la era Open en lograr cuatro grandes con 21 años o menos, junto a los suecos Bjorn Borg y Matts Wilander y el alemán Boris Becker.

