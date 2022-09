¡Adiós maestro! Federer acaba su carrera con una derrota en dobles con Nadal en la Laver Cup

A las lágrimas de Federer tras el partido se unieron las de Nadal, las de los 17 mil espectadores que llenaron el O2 Arena de Londres y las de todos los aficionados al tenis, que ven como este sábado ya (el partido acabó pasada la medianoche londinense), se cierra un capítulo de la historia del tenis con la retirada de uno de los mejores jugadores que ha empuñado nunca una raqueta.

“Ha sido un día maravilloso. Les he dicho a los chicos que estoy feliz, no triste“, comenzó diciendo en su discurso un Federer que tuvo que dejar de hablar en varias ocasiones al romper a llorar, sobre todo cuando agradeció el apoyo de sus padres, su esposa Mirka y sus hijos, todos presentes para el adiós.

“Jugar con Rafal y tener aquí a todos estos grandes (jugadores), a todas estas leyendas… ¡gracias!“, acertó a decir en otro momento, añadiendo que había “disfrutado mucho” haciendo todos esos rituales pre-partido y saltando a la cancha una vez más, pese a reconocer que no estaba en gran forma.

En la sesión diurna, el noruego Casper Ruud y el griego Stefanos Tsitsipas colocaron en ventaja al equipo europeo, tras superar a Sock (6-4, 5-7 y 10-7) y el argentino Diego Schwartzman (6-2 y 6-1), respectivamente.

Por la noche, antes del duelo esperado por todo el mundo, el australiano Alex de Miñaur dio el primer punto al equipo Resto del Mundo tras imponerse al británico Andy Murray por 5-7, 6-3 y 10-7.

La 5ª edición de la Laver Cup, las cuatro primeras las ganó Europa, continuará el sábado y domingo, aunque Federer ya advirtió que el dobles junto a Nadal sería el último partido de su carrera.

If there's one thing you watch today, make it this.#LaverCup | @rogerfederer pic.twitter.com/Ks9JqEeR6B

— Laver Cup (@LaverCup) September 23, 2022