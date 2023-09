Alemania gana su primer Mundial de básquet, USA fuera del podio

Dirigida por el base NBA Dennis Schröder (28 puntos y los cinco últimos de su equipo), marcó la diferencia en el tercer cuarto (ganado 22-10) y resistió en la recta final la reacción serbia.

“Este grupo es increíble. El entrenador ha hecho un gran trabajo, ha sido capaz de unirnos. Todo el mundo conocía su papel. Es increíble ser campeones sin conocer una sola derrota. Esta medalla es una bendición”, dijo Schroder.

– Schroder, flamante MVP –

Este triunfo germano, sin perder un solo partido y eliminando a Estados Unidos en semifinales, consagra el trabajo de reestructuración hecho tras la retirada de Nowitzki y cuyos frutos ya se vieron el año pasado, con un tercer puesto en el Eurobasket que organizó el país.

Dirigida por el canadiense Gordon Herbert, Alemania sucede en el palmarés a España, también vigente campeona europea, que no fue capaz de superar la segunda ronda.

Weltmeister!!! Unfassbar!

🥇 Was für ein Team!!!!! — Dirk Nowitzki (@swish41) September 10, 2023

En la recta final, los germanos fueron capaces de contener a los serbios, que se situaron a tres puntos a un minuto y 20 segundos del final (78-75) tras un triple del mejor jugador balcánico en este partido, el base Aleksa Avramovic (21 pts).

Tras una intercepción del capitán serbio Bogdan Bogdanovic, que se apagó en el segundo periodo tras brillar en el primero (dos puntos para un total de 17), Marko Guduric tuvo la bola del empate, pero su triple no entró.

Llegó el momento de Schroder, con una penetración acertada a 22 segundos del final y acertando con dos tiros libres (83-77) para sellar el triunfo.

El nuevo base de los Toronto Raptors fue elegido jugador más valioso de la competición.

La Mannschaft también pudo contar con los 19 puntos de su alero Franz Wagner, que se quedó sin su defensor Ognjen Dobric, fuera del partido tras doblarse de manera violenta un tobillo tras dos minutos y 20 segundos de juego.

En la zona impuso su ley Johannès Voigtmann (12 pts, 8 rebotes y 3 asistencias), defendiendo además con acierto a Nikola Milutinov (2 pts, de tiros libres, y 4 rebotes), brillante en semifinales ante Canadá.

Such heart 💙 Hats off to Serbia for a terrific run in Manila! 🇷🇸 #FIBAWC x #WinForSrbija pic.twitter.com/2fLiPyH9cn — FIBA (@FIBA) September 10, 2023

– Brooks firma 39 puntos –

El equipo norteamericano terminó la competición con una sonrisa al lograr la primera medalla de su historia en un Mundial, batiendo en el partido por el tercer puesto a su poderoso vecino Estados Unidos.

Es la primera vez desde que envía al Mundial un equipo compuesto únicamente por jugadores NBA en que el ‘Team USA’ sale del podio en dos ediciones consecutivas (eliminación en cuartos de final en 2019 ante Francia).

En un final de infarto, los canadienses ganaban 111-107 a cuatro segundos para el final, con un excelso Dillon Brooks (39 puntos).

Pero Mikal Bridges (19 puntos) llevó el duelo a la prórroga luego de encestar un tiro libre, fallar a propósito el segundo, tomar el rebote para acertar un triple que llevó al delirio al pabellón Mall of Asia Arena.

When in doubt, lean on Dennis to take you home ⚓️#FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 pic.twitter.com/U6rEJkhVey — FIBA (@FIBA) September 10, 2023

Pero en la prórroga los canadienses, de la mano de su referente Shai Gilgeous-Alexander (31 puntos), se mostraron netamente superiores.

El seleccionador del ‘USA Team’ Steve Kerr señaló la defensa como la clave del nuevo fracaso.

“Nos colocamos en una gran posición, llegábamos a semifinales, estábamos ahí, pero no defendimos lo suficiente contra Alemania o Canadá, esa es la conclusión“, dijo.