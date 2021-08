Allyson Felix, la mujer con más medallas en atletismo en la historia de los Juegos Olímpicos

“Esta (medalla) es muy diferente y es muy especial. Costó mucho llegar aquí”, dijo Felix en una conferencia de prensa tras la competencia.

Su tiempo este viernes fue de 49,46 segundos, el segundo más rápido de su carrera.

Shaunae Miller-Uibo, de Bahamas, se llevó el oro y Marileidy Paulino, de República Dominicana, capturó la plata.

Con la medalla de este viernes, Felix a superó el récord que había establecido en las pistas la corredora jamaiquina Merlene Ottey (nueve medallas).

También iguala el establecido por Carl Lewis como la mayor cantidad de medallas olímpicas ganadas por un atleta de pista.

Lewis la felicitó calurosamente en Twitter.

“35 (años, la edad de Felix) nunca lucieron tan bien. Qué increíble carrera e inspiración”, dijo.

Congratulations @allysonfelix. 35 never looked so good. What an amazing career and inspiration. Now on to the relay.

— Carl Lewis (@Carl_Lewis) August 6, 2021