Amputan un brazo al jugador de los Miami Dolphins, Kendrick Norton, los seguidores de la NFL conmocionan

El incidente de tránsito en el que estuvo involucrado el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL por sus siglas en inglés) Kendrick Norton ocurrió la madrugada de este jueves.

Las autoridades de Miami, en Estados Unidos, no han detallado la manera en que ocurrió el incidente de tránsito, pero la NFL comunicó que, de acuerdo con la información del Departamento de Carreteras de Florida, el incidente de tránsito ocurrió a las 1.18 horas cuando el jugador conducía as automóvil y colisionó en contra de muro.

El automóvil de Norton volcó y pese al impacto su vida “no está peligro”, pero por la gravedad de las heridas le tuvieron que amputar el brazo izquierdo.

Los seguidores de la NFL lamentan la amputación del brazo de Norton, eso significa el final de su joven carrera. Norton se integró a la NFL en 2018 somo selección de séptima ronda de Carolina y en diciembre pasado fue contratado por los Miami Dolphins de equipo de prácticas de los panthers.

En redes sociales los Miami Dolphies lamentaron el incidente que tuvo el jugador.

“Nos informaron esta mañana de un grave accidente de coche que involucró a Kendrick Norton. Nuestros pensamientos y oraciones están con Kendrick y su familia durante este tiempo”, lamentaron los Miami Dolphins.

