Son días turbulentos lo que se viven dentro de sistema del deporte mexicano.

Días después de finalizados los Juegos Olímpicos de París 2024 la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), Ana Gabriela Guevara, declaró ante medios de comunicación para hacer un balance sobre el desempeño de su país en las justas parisinas y algunas de sus palabras levantaron polémica en el entorno deportivo de México.

Durante una conferencia de prensa reciente la dirigente habló sobre su postura con respecto a la actuación de México en los olímpicos de París, donde llegó a lamentar que un “exceso de confianza” hizo que su país perdiera medallas, quedando lejos de la meta de al menos nueve metales.

“La cabeza fría de los otros deportistas se sobrepuso en algunas competencias a la de los nuestros, fue una situación de exceso de confianza que no iba acorde a lo que esperábamos”, explicó.

La gestión de Guevara en la Conade no se ha librado de críticas. Rumores de corrupción y desvió de recursos son algunos temas que se han tratado hablado durante su etapa dirigencial, y en los últimos días se enfrascó en varias polémicas: uso de dinero público, un viaje en primera clase y el apoyo que han recibido los atletas mexicanos.

“Lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi gana”

Guevara explicó en su declaración a los medios que México superó su actuación de Tokio 2020 (cuatro bronces contra 3 platas y dos bronces), pero “quedaron metales pendientes”, señalando especial al taekwondo pese al “dinero invertido en viajes y campamentos”.

Uno de los principales cuestionamientos en su contra fue el viaje que realizó en primera clase y su respuesta no sentó bien. “No tengo codependiente, todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto, como me da mi chingada gana, no tengo marido ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto, es mi gusto y es mi placer, lo que gano, me lo gano debidamente. Me lo puedo gastar como quiera”, razonó la dirigente de 47 años.

Las palabras hicieron eco en México y uno de los que no tardó en responder fue el periodista David Faitelson que usó, como es costumbre, su cuenta de X para dar a conocer su opinión.

“Ana Gabriela Guevara se olvida de una cosa: ella es una “servidora pública”. Mientras no sea con lo que usted y yo pagamos de impuestos, todo lo que ella trague, se unte y vista que lo haga como le dé su “regalada” gana”, firmó Faitelson.

Otra de las críticas a la que se enfrenta es su postura de no poder darle más recursos los deportes acuáticos, situación que ESPN señaló de ser falsa. El medio mencionó que existen federaciones con problemas administrativos pero que deportes como ciclismo y tiro con arco recibieron apoyos y que esto se debió a que (en tiro) fue la misma Conade quien escogió a su presidente en funciones.

Ana Gabriela Guevara antes de su etapa dirigencial fue una destacada atleta de alto rendimiento. Se desempeñó principalmente en las pruebas de velocidad y llegó a ser campeona mundial en 2003 en los 400 metros mientras que en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 se alzó con una medalla de plata.

Tras su retiro deportivo Guevara se dedicó a la política y a los puestos dirigenciales dentro del deporte mexicano y desde 2018 es directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade).