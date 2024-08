La boxeadora argelina Imane Khelif, ganadora de medalla oro en los Juegos Olímpicos, presentó una denuncia en París por actos de "ciberacoso agravado" tras ser víctima de una polémica sobre su género, anunció Nabil Boudi, abogado de la campeona que regresó este 12 de agosto a Argelia con el equipo olímpico.

"Después de ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, la boxeadora Imane Khelif decidió liderar una nueva lucha: la de la justicia, la dignidad y el honor", ​​escribió su abogado en su página oficial de la red social X.

Boudi indicó que la boxeadora víctima de una intensa polémica sobre su sexo y contra su participación en los Juegos "presentó (9 de agosto) una denuncia por actos de ciberacoso agravado" ante la fiscalía de París.

"La investigación penal determinará quién inició esta campaña misógina, racista y sexista pero también tendrá que centrarse en quienes alimentaron este linchamiento digital", añadió el abogado que consideró que "el acoso injusto sufrido por la campeona de boxeo seguirá siendo la mayor mancha de estos Juegos Olímpicos".

El 9 de agosto por la noche, Imane Khelif, de 25 años, ganó la final de -66 kilógramos en los Juegos Olímpicos de París tres años después de su presencia en los Juegos de Tokio, donde su participación no había suscitado ninguna polémica.

La argelina había sido descalificada del campeonato mundial del año pasado por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) al no pasar una dudosa prueba de elegibilidad para las competencias femeninas.

En 2023, el COI tomó la medida sin precedentes de prohibir permanentemente a la IBA en los Juegos Olímpicos, después de años de preocupaciones sobre su gobernanza, equidad competitiva y transparencia financiera.

El presidente de la COI, Thomas Bach, tuvo que defender en rueda de prensa durante la competición que "nunca hubo ninguna duda" sobre que Khelif y la también finalista en los -57 kilogramos Lin Yu-ting de estas Olimpiadas (las dos descalificadas por la inhabilitada IBA) nacieron, crecieron y compiten como mujeres.

🇩🇿🥇 Imane Khelif getting a presidential reception upon her return to Algeria after winning the gold medal in boxing at the #Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/hNVOKWERkr