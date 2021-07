¿Ataque de ansiedad o lesión en el tobillo? Esto se sabe de la gimnasta Simone Biles que se retiró de la final por equipos

La múltiple campeona olímpica y mundial de gimnasia artística estadounidense Simone Biles tuvo que abandonar este martes 27 de julio la prueba final por equipos en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Estados Unidos ganó, pese a todo, la medalla de plata y Gran Bretaña la de bronce, su primer podio. Para Rusia, este oro es el primero desde la desintegración de la Unión Soviética.

Los rusos ganaron igualmente el oro por equipos masculinos el lunes 26 de julio. Lo más reciente que se parezca a este doblete es la victoria de los dos Equipos Unificados en Barcelona 1992.

La primera, que sufrió una lesión en el tobillo y la otra que sufrió un ataque de ansiedad durante su participación.

Después de obtener con su salto, un Amanar con giro y medio, una nota de 13,766, la peor entre las integrantes de su selección, la vigente campeona olímpica abandonó el escenario con el médico del equipo y regresó unos minutos después.

En las asimétricas, en las que iba a ser titular (lo son tres por país en cada aparato), fue reemplazada por Jordan Chiles. Poco después se anunció que no disputaría el resto de la final. Esto encendió las alarmas y hasta ahora se desconoce la verdadera razón.

Usa Today Sports reportó que la portavoz de USA Gymnastics, Carol Fabrizio, había confirmado que Biles no competiría en las pruebas restantes.

Reports are stating that Simone Biles is being attended to by a trainer and has left the field of play at the Ariake Gymnastics Centre #Tokyo2020 #SimoneBiles has not warmed up for the uneven bars, USA's second apparatus and reserve Jordan Chiles has.

More to come.. pic.twitter.com/dGyacVsVQO

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 27, 2021