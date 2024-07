El Comité Olímpico Paraguayo (COP) informó este lunes de que analizará un probable "acto de indisciplina" de la nadadora Luana Alonso, que abandonó la villa olímpica en París tras quedar eliminada en los 100 metros mariposa.

El presidente del COP, Camilo Pérez, dijo que Alonso abandonó el sábado 27 de julio la villa después de que terminó en el sexto lugar de la Serie 1 y se retiró del 'Team Paraguay', conformado por otros 27 deportistas.

"Retirarse de la villa no es un acto normal", afirmó Pérez, que calificó el episodio como un "pequeño acto de indisciplina". El dirigente dijo que revisarán el caso cuando retornen a Paraguay y que esperan un informe de la jefa de la misión de París del COP, Larissa Schaerer.

La nadadora, de 20 años, tuvo el sábado un tiempo de 1:03.09 y no pudo avanzar a las semifinales de los Juegos Olímpicos.

Posteriormente, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que anunciaba su retirada. "Ya es oficial! Me retiro de la natación, muchísimas gracias a todos por el apoyo! Perdón Paraguay, solamente me queda agradecer!", escribió en su cuenta en Instagram.

Alonso, en declaraciones al canal local, se declaró contenta de terminar con 18 años de trayectoria como nadadora en una competencia olímpica. Adelantó que se dedicará a sus estudios en Ciencias Políticas en Estados Unidos y manifestó su deseo de "ser ministra del Deporte algún día".

Consultada al respecto, Schaerer declaró que la nadadora no anticipó su decisión al COP. "Ella no lo habló con nosotros, no dijo nada, sólo al terminar de nadar hizo esa declaración", sostuvo.

Posteriormente en sus mismas redes sociales publicó un mensaje que daba la posibilidad de un regreso: