Brock Lesnar cobra revancha y vence a Caín Velásquez en la WWE

La pelea no duró más de cinco minutos. Caín Velásquez se trasladó hasta Arabia Saudita para enfrentar a Brock Lesnar, actual campeón de la empresa de luchas.

Durante la pelea se observaron varias patadas al estilo de la MMA, incluso por un momento dominó Caín Velásquez.

Lesnar sometió a su rival con una llave kimura, lo que provocó la rendición.

It's finally happening.@BrockLesnar and @cainmma are striking up a storm at #WWECrownJewel! @HeymanHustle pic.twitter.com/PcX3TC2wnH

— WWE (@WWE) October 31, 2019