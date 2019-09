Bukele pide a FIFA mundial de futbol de playa

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha solicitado a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que la sede del Mundial de Fútbol de Playa 2021 sea El Salvador, así lo dio a conocer mediante su cuenta te Twitter.

“Oficialmente hemos solicitado a la FIFA, que El Salvador sea la sede del Mundial de Fútbol de Playa 2021”, indicó el mandatario.

We officially submitted a bid to @FIFAcom, for El Salvador to host the FIFA Beach Soccer World Cup 2021.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 11, 2019