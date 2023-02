Camiseta de Kobe Bryant es vendida por US$5.8 millones; el récord de precio más alto lo ostentan Maradona y Jordan

“Esta camiseta es un icono como lo vemos rara vez en artículos deportivos; Kobe la llevó en 25 ocasiones a lo largo de la temporada de la NBA 2007-2008“, comentó Brahm Wachter, que dirige el departamento ‘streetwear’ y objetos de colección modernos en Sotheby’s.

“La imagen de Kobe con esta camiseta forma parte de la cultura popular: ha sido reproducida en fachadas, libros, diarios y se ha convertido en símbolo de una determinación sin fisuras y en una pasión que retumba en todo el mundo”, se felicitó Wachter.

No obstante, el récord en un mercado que atrae cada vez más a ricos coleccionistas e inversores del mundo entero, lo ostenta una camiseta que llevó el capitán de la selección argentina Diego Maradona durante la Copa del Mundo de 1986, por la que se pagaron US$9.3 millones en mayo pasado, y otra camiseta del número 23 de los Chicago Bulls, Michael Jordan, que lució cuando ganó el título de la NBA en 1998, adjudicada en US$10,1 millones en septiembre de 2022.

Sotheby’s, propietaria del magnate franco-israelí de las telecomunicaciones y la prensa, Patrick Drahi, recuerda también haber vendido hace dos semanas una camiseta de LeBron James, otra estrella del baloncesto estadounidense, por US$3.6 millones.

Vendida por una propietaria anónima, Kobe Bryant fue inmortalizado con esta camiseta amarilla y violeta el 23 de abril de 2008, cuando celebraba un lanzamiento de tres puntos contra los Denver Nuggets. Una imagen que los grafiteros reprodujeron en las calles de muchas ciudades y en particular en Los Ángeles.

La muerte a los 41 años de Kobe Bryant en un accidente de helicóptero en California el 26 de enero de 2020 provocó una conmoción en Estados Unidos y en el mundo del deporte.

Another record smashed at #SothebysNewYork!

Kobe Bryant's game-worn Los Angeles Lakers Jersey from his only MVP season scored $5.8 million today, becoming the most valuable Bryant item ever sold at auction and second most valuable basketball jersey ever sold. pic.twitter.com/HTbiwL0q3F

— Sotheby's (@Sothebys) February 9, 2023