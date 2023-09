Carlos Sainz ocupará la pole position en Singapur; Verstappen y Pérez muy retrasados

Muy atrás saldrán el sólido líder del campeonato del mundo, el neerlandés Max Verstappen, solo undécimo y bajo la amenaza de varias penalizaciones por haber molestado a pilotos en pista y en la vía de boxes, y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, decimotercero.

Verstappen y Pérez no disputaron la tercera y última parte de las calificaciones (Q3), tras su eliminación prematura el sábado en la segunda (Q2).

El neerlandés solo consiguió el undécimo tiempo, delante de Pérez, decimotercero, cuando los diez primeros se clasificaban para la Q3.

Es la primera vez desde el Gran Premio de Rusia en 2018 que ningún Red Bull disputa la última sesión de calificaciones.

Esta temporada, Verstappen partió desde la decimoquinta plaza del Gran Premio de Arabia Saudita, segunda manga del año, debido a un problema en su monoplaza.

Carlos Sainz is in the form of his life! 🔥 #SingaporeGP #F1 @Carlossainz55 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/axlknYS8uW

La primera parte de las calificaciones (Q1) se vio marcada por la violenta salida de pista de Lance Stroll.

En su última vuelta rápida de la Q1, para asegurarse una plaza en el Top 15, sinónimo de pasar al Q2, el canadiense chocó violentamente contra el muro a plena velocidad, arrancando una gran parte de la parte delantera izquierda de su Aston Martin.

CARLOS SAINZ TAKES BACK-TO-BACK POLES!@Carlossainz55 lights up the streets of Marina Bay to take his second pole in a row for @ScuderiaFerrari!#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/FxNCb2uTSc

— Formula 1 (@F1) September 16, 2023