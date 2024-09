De la mano de Charles Leclerc, Ferrari volvió a coronarse en Monza. La escudería del Cavallino Rampante se hizo fuerte en su casa y se quedó con el Gran Premio de Italia. Así, el monegasco obtuvo su segundo triunfo de la temporada.

La escudería itálica volvió a ganar en el Templo de la Velocidad tras cinco años, desatando la algarabía de las 80 mil personas presentes. Fue un lustro sin poder quedarse con el triunfo. ¿El último? El propio Leclerc, que se impuso en 2019.

Leclerc, de 26 años, logró su séptima victoria en la F1, la segunda del año (después de la de Mónaco) y la segunda en el templo de la velocidad (donde había ganado en 2019) al vencer por delante de los dos McLaren. El australiano Oscar Piastri fue segundo y el inglés Lando Norris.

El nacido en el principado completó las 53 vueltas del Autodromo Nazionale di Monza en un tiempo de 1:23.268. Gracias a la autogestión y el cuidado de sus neumáticos, que le permitió parar una vez en boxes, impidió el un-dos de los McLaren, que cerraron el podio.

"Pensé que la primera vez me sentiría así pero que la segunda no sería tan especial", dijo Leclerc al cruzar la meta, "pero, dios mío, qué emociones en las últimas vueltas, Mónaco y Monza son las únicas carreras que quiero ganar cada año y esta temporada lo he hecho. Es muy especial".

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), acabó undécimo, tres puestos por detrás del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) octavo este domingo y uno por delante del debutante argentino Franco Colapinto (Williams), que concluyó en una reconocida duodécima plaza.

Magical moments at Monza ✨



Here's the moment Charles Leclerc added to his home win in Monaco, with another for Ferrari in Italy 👇#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/d8lWa6o3h2