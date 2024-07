A un día para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, la delegación del Reino Unido ha sufrido un duro golpe a nivel deportivo y a nivel de imagen, ya que han expulsado a una de sus atletas con efecto inmediato.

Se trata de Charlotte Dujardin, una jinete de 39 años que compite en la modalidad de doma y que ha sido tres veces medallista olímpica: Medalla de oro en Londres 2012, medalla de oro en Río de Janeiro 2016 y medalla de bronce en Tokio 2020.

Charlotte ya se encontraba en París para disputar los Juegos Olímpicos y era una de las mayores esperanzas británicas para conseguir una presea, cuando se filtró un video en donde la jinete golpeaba a un caballo.

Dujardin fue, en su momento, una candidata a portar la bandera británica en la ceremonia de apertura, ya que, debido a su edad, se pensaba que estas podrían ser sus últimas olimpiadas y una de las más importantes en su carrera.

Charlotte Dujardin fue expulsada de los juegos de París 2024 por el Comité Olímpico Internacional (COI), y la delegación anunció que la sanción podría llegar a ser hasta de seis meses sin competir profesionalmente.

Medios británicos aseguran que el video es del año 2023, cuando la medallista se encontraba entrenando a un joven jinete inglés y decidió golpear a un caballo más de 20 veces en menos de un minuto.

El video fue compartido por la familia del juvenil, quien contrató a un abogado para que los defendiera en este caso. "El caballo se llevó 24 latigazos como si fuera un elefante de circo", argumentó el defensor.

La Federación Ecuestre Británica comentó que, "como guardianes del deporte ecuestre, debemos llevar los más altos estándares de cuidado y bienestar de los equinos"; lo que llevó a una disculpa pública por parte de Dujardin, quien aseguró que se encuentra "profundamente avergonzada".

