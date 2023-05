‘Checo’ firma su tercera “pole” y saldrá primero en Miami, por delante de Alonso y Sainz

Alonso es tercero en el Mundial, a 33 puntos de los 93 con los que lidera Verstappen; Sainz es quinto en el campeonato, con 34 unidades; y al igual que su compatriota el doble campeón mundial asturiano, apuntará al podio este domingo en Miami.

Sainz arrancará desde la segunda fila, al lado del danés Kevin Magnussen (Haas), cuarto tras el sorprendente desenlace de la cronometrada principal que provocó el accidente de Leclerc; que, al interrumpir una sesión que quedó definitivamente suspendida dejó en el noveno puesto de la parrilla al líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que lidera con sólo seis puntos de ventaja sobre ‘Checo’, que si gana este domingo será líder del Mundial.

Tomorrow Max Verstappen will start from P9 on the grid.#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/uU2gBKmrUi

