‘Checo’ Pérez logra la ‘pole’ y Alonso es segundo en Arabia Saudí

“Era importante maximizar la vuelta“, comentó ‘Checo’, de 33 años, nada más bajarse del coche en Yeda, donde también salió primero el año pasado, antes de acabar cuarto, víctima de la mala suerte, ya que un coche de seguridad entró en pista en un mal momento para él y le chafó la carrera.

El mexicano opinó que fue “una pena” lo que le sucedió a su compañero, el neerlandés Max Verstappen -líder del Mundial y que aspira a ganar un tercer título seguido-, que rompió un palier y quedó eliminado este sábado en la Q2, la segunda ronda de la calificación.

“La calificación fue nuestro punto débil en Baréin“, comentó Alonso, doble campeón mundial asturiano, tercero hace dos domingos en la primera carrera del año y que acabó tercero la calificación de este sábado, pero que, debido a la sanción del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -que pierde diez puestos en parrilla, por haber cambiado ya dos veces la centralita de su SF23-, arrancará segundo en Yeda.

“Pero hoy hemos ido bien a una vuelta; a ver qué podemos hacer mañana en carrera”, añadió Alonso, en una segunda juventud a los 41 años, nada más bajarse del coche este sábado en Arabia Saudí.

