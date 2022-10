UFC281: Chris Gutiérrez, de origen guatemalteco, peleará en el Madison Square Garden contra una leyenda de la UFC

“El Guapo” Gutiérrez tiene un balance de peleas de 18 victorias, tres empates y una derrota en la UFC, en la que también posee un récord personal de seis combates sin perder. Mientras tanto, Edgar, acumula 23 triunfos, diez empates y también una sola derrota.

Gutiérrez es un luchador de nacionalidad estadounidense, de padre colombiano, mientras que de parte de mamá corre sangre guatemalteca por sus venas.

Si bien Gutiérrez no ha vivido en Guatemala y nació en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, el peleador ha expresado sentirse feliz de representar a sus dos países de origen, tanto Guatemala como Colombia. En honor a sus padres, pelea y festeja una vez con cada bandera y a veces hasta lo hace con ambas.

“Es un momento muy grande para el país de mi mamá, soy el primer guatemalteco que pelea en la UFC. Es una cosa hermosa. Muchas gracias por el apoyo que me está demostrando mi gente”, dijo Gutiérrez en marzo de 2019 cuando cumplió su sueño de debutar en el evento más importante de las artes marciales mixtas.

En esa ocasión, “El Guapo” derrotó por decisión unánime al estadounidense, Ryan Macdonald, y festejó el triunfo con la bandera de Guatemala sobre su espalda.

El guatemalteco visita constantemente a la tierra que vio nacer a su madre, Gladis Canoral, y ha publicado en sus redes sociales fotos y videos durante sus viajes por Tikal y otros sitios turísticos de nuestro país.

🗣🗣🗣 Un mensaje importante para toda mi gente, especialmente la joven tu!!!

🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿🗿

🗣🗣🗣 An important message to all my people, especially the younger generation!!! pic.twitter.com/5kXAoy3p9z

— Chris “El Guapo” Gutierrez (@CGutierrezMMA) May 18, 2022