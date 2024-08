Mark Adams, portavoz del Comité Olímpico, explicó que Khelif “nació mujer, fue registrada como mujer, vive su vida como mujer, boxea como mujer”.

“No se trata de un caso de transexualidad”, recalcó Adams durante la rueda de prensa, que también emitió un extenso comunicado sobre el tema la noche del jueves 1 de agosto.

La polémica estalló después de que la primera rival de Khelif, la italiana Angela Carini, se retirara entre lágrimas tras sólo 46 segundos de combate, en los que recibió fuertes golpes en el rostro.

Las imágenes de la pelea se extendieron rápidamente por las redes sociales con figuras del deporte como Martina Navratilova, y de la política como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, criticando la autorización del COI a la participación de Khelif.

Los señalamientos hacia la argelina, de 25 años, y hacia la taiwanesa Lin, de 28 años, se centran en que ambas fueron descalificadas del Mundial de boxeo de 2023 por no cumplir con los “criterios de elegibilidad”.

Esa suspensión fue decidida por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), organismo al que el COI le retiró la organización del torneo olímpico por falta de transparencia.

