Comprar el Manchester United es la idea en que insiste Conor McGregor, peleador de la UFC

El usuario de Twitter @mikey_flan le escribió a McGregor el 9 de mayo, agregando la etiqueta #AskNotorius ¿Realmente vas a comprar el Manchester United?

El atleta le respondió: “Primero surgió una conversación por el Celtic (de Glasgow), para ser sinceros. Adquirir el porcentaje de Dermot Desmond (máximo accionista de ese equipo). ¡Estoy verdaderamente interesado en hacerme con un equipo en algún momento! Tanto el Celtic como el Manchester United son equipos que me gustan, por supuesto. Pero tengo la mente abierta, podría hacer grandes cosas por un club”, escribió McGregor.

Todo esto volvió a hacerse viral tras la pregunta. Ya el 21 de abril el luchador había encendido las redes al tuitear: “Hola chicos, ¡Estoy pensando en comprar el Manchester United! ¿Qué os parece?”. La pregunta no pasó inadvertida. Algunos la tomaron como broma, y de estar loco para comprar a un equipo tan cargo, hasta otras que le felicitaron por la opción.

A conversation came up regarding Celtic first to be honest. To acquire shares from Dermot Desmond. I am certainly interested in acquiring a sports team at some stage!

Both Celtic and Man United are teams I like for sure. But I am open. I feel I could do big things for a club. https://t.co/KgD9qnYipP

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 9, 2021