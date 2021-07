Conmociona en Japón la eliminación de la tenista Naomi Osaka; sucumbió a la presión y se despide de Tokio 2020

Naomi Osaka perdió ante Marketa Vondrousova de la República Checa en la tercera ronda de tenis de los Juegos Olímpicos y se despidió de Tokio 2020. Jugaron en el Ariake Coliseum en Tokio, Japón. Foto Prensa Libre: EFE.

Osaka, que ya había sido protagonista en estos Juegos de Tokio 2020 al ser la encargada de encender el pebetero olímpico durante la ceremonia de inauguración el 23 de julio, aspiraba a dar a Japón su primer oro en tenis.

No obstante, Osaka no afrontaba el desafío en las mejores condiciones, ya que en Tokio regresaba a las pistas después de más de dos meses de ausencia, desde que se retiró tras superar la primera ronda en Roland Garros alegando problemas de salud mental.

Osaka reconoció al terminar el partido que “demasiada presión” sobre ella en estos Juegos al ser una de las principales deportistas del país anfitrión.

“Quizá porque era mi primera participación en unos Juegos Olímpicos, pero ha sido demasiado para mí”, expresó Osaka.

“Evidentemente estoy decepcionada, como después de cada derrota, pero esta duele más (…) Tengo la impresión de que mi actitud (en pista) no fue demasiado buena porque no he sabido hacer frente a esa presión”, admitió.

No obstante, Osaka aseguró: “Estoy satisfecha de cómo jugué en estos Juegos, teniendo en cuenta que no competía desde hacía tiempo”.

La estrella japonesa no se mostró demasiado preocupada por el futuro: “A lo largo de mi carrera ya hice largos parones y siempre logré volver bien”.

🇨🇿Marketa Vondrousa derrota a 🇯🇵Naomi Osaka 6-1, 6-4 Una nueva sorpresa en un cuadro femenino que está muy abierto.#Tennis | #Tokyo2020 | #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/BDKS5NpEBr — Tenis Olímpico ITF (@tenisolimpico) July 27, 2021

En una jornada marcada por la lluvia, que ha obligado a suspender todos los partidos del día excepto los de la pista central del Ariake Tennis Park, que dispone de techo retráctil, Osaka comenzó mal el partido, perdiendo sus dos primeros servicios y pese a que intentó reaccionar, no pudo salvar el set.

Frente a una jugadora de juego muy sólido, con experiencia (N.42 de la WTA y finalista en Roland Garros en 2019) y que cometió muy pocos errores (10 por 32 de la japonesa), Osaka inició con un break la segunda manga, pero perdió la ventaja poco después.

🤔El dato: Por primera vez desde que el tenis regresó a los JJOO, las tres primeras cabezas de serie caen eliminadas antes de los cuartos de final.#Tennis | #Tokyo2020 | #JuegosOlimpicos pic.twitter.com/RF7oSiv7Wz — Tenis Olímpico ITF (@tenisolimpico) July 27, 2021

Con 5-4 a favor de la checa, la cuatro veces ganadora de un Grand Slam salvó dos puntos de partido con su servicio, pero ya no fue capaz de levantar la tercera, despidiéndose así del sueño olímpico.

Vondrousova, por su parte, jugará los cuartos de final contra la española Paula Badosa (N.29), que derrotó a la argentina Nadia Podoroska (N.38) por 6-2 y 6-3.

El cuadro femenino se queda así sin sus dos máximas aspirantes al oro, ya que la número 1 mundial, la australiana Ashleigh Barty, fue eliminada en primera ronda por la española Sara Sorribes.