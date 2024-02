Desde el Super Bowl II hasta el XLIX, los logos solían reflejar la ciudad anfitriona. Sin embargo, a partir del LVI, la liga volvió a honrar la esencia local, presentando elementos como palmeras en el LVI y formaciones rocosas en el LVII. Este cambio en el diseño de los logos alimentó la teoría de conspiración, sugiriendo que los elementos visuales eran pistas premeditadas sobre los equipos finalistas.

Las dudas sobre la legitimidad de la NFL se intensificaron en 2023, cuando el exjugador Arian Foster afirmó que la liga estaba guionada. Rumores sobre el resultado del Super Bowl LVII también circularon, incluso en anuncios, aunque los Chiefs finalmente emergieron como los ganadores. Estos eventos alimentaron la especulación y aumentaron la sospecha entre los aficionados y críticos por igual.

