Contador subasta su bicicleta de Tour y Giro 2011 contra el coronavirus

Hola a todos, seguimos luchando con este Covid-19 y quiero hacer un esfuerzo más, creo que no hay mejor momento que este. Voy a subastar esta bici, original de Giro-Tour 2011 muy especial para mí, lo recaudado irá íntegro para #cruzrojaresponde , lo haré a través de EBay, os dejo el enlace en mi Bio. Un abrazo fuerte- 🇬🇧Hello everyone, we are still fighting with this Covid-19 and I want to make one more effort, I think there is no better time than now. I'm going to auction this bike, original Giro-Tour 2011 very special for me, the proceeds will go entirely to #cruzrojaresponde .I will do it through EBay, I leave the link in Bio. A big hug- 🇫🇷Bonjour à tous, nous avons encore du mal avec ce Covid-19 et je veux faire un effort de plus, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que celui-ci. Je vais mettre aux enchères ce vélo, l'original du Giro-Tour 2011 très spécial pour moi, le produit ira entièrement à la #cruzrojaresponde , je le ferai via EBay, je vous laisse le lien Bio. Un gros câlin- 🇮🇹Ciao a tutti, stiamo ancora lottando con questo Covid-19 e voglio fare un altro sforzo, penso che non ci sia momento migliore di adesso. Metterò all'asta questa bici, originale Giro-Tour 2011 molto speciale per me, il ricavato andrà interamente alla #cruzrojaresponde , lo farò tramite EBay, lascio il link in bio . Un grande abbraccio