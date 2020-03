Coronavirus: Nuggets y 76ers de la NBA reportan 4 casos

Los 76ers sometieron a esta prueba a un grupo de jugadores, entrenadores y miembros de su equipo de operaciones de básquetbol, unos exámenes que se hicieron por recomendación médica y de forma privada, según explicaron el jueves en un comunicado.

“Tres individuos han recibido resultados positivos del test de covid-19. Todos los otros tests son actualmente negativos”, reportó el equipo de Filadelfia sin dar a conocer ni la identidad ni la ocupación de las personas contagiadas.

“Estas personas están en autoaislamiento y serán monitoreadas de cerca por profesionales médicos”, agregaron los 76ers, que tampoco detallaron el estado de salud de estos miembros de su equipo.

Horas antes, los Denver Nuggets habían anunciado que “un miembro de la organización” dio también positivo en un análisis de covid-19, sin identificar a esta persona.

“La persona, que fue sometida al test después de experimentar síntomas congruentes con covid-19 el martes 16 de marzo, está actualmente bajo el cuidado del equipo médico y en autoaislamiento”, se limitó a señalar la franquicia.

"Social distancing doesn't mean social or self-isolation." @kevinlove emphasizes the importance of virtually reaching out to your friends and community during this tough time pic.twitter.com/DxgYRIZ2ZB

— TODAY (@TODAYshow) March 18, 2020