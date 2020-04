Coronavirus sigue impactando en la Fórmula 1, escudería McLaren reduce sueldo a sus pilotos

Los pilotos de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr y Lando Norris verán reducidos sus salarios para luchar contra el impacto económico de la pandemia de coronavirus sobre su escudería, confirmó este jueves un portavoz de McLaren.

Según el portal especializado Motorsport.com, esta medida afecta al conjunto del personal de McLaren, cuyo director ejecutivo es Zak Brown.

La escudería británica es la primera en anunciar una decisión de este tipo.

“El grupo McLaren decretó un expediente de regulación temporal de empleo para cierto número de empleados en el marco de medidas más amplias de reducción de costes debido al impacto de la pandemia de COVID1-19 en sus actividades”, precisa este portavoz.

“Estas medidas están destinadas a proteger a corto término los empleos para que nuestros empleados recuperen un trabajo a tiempo completo cuando la economía vuelva a sus cauces”.

El gobierno británico permite a las empresas expedientes de regulación temporal de empleo garantizando el 80% de los salarios hasta un límite fijado en 2.500 libras al mes (sobre €2.800).

Due to the impact of COVID19, the McLaren Group has adopted difficult temporary measures regarding its staff to hopefully protect jobs in the long term. I fully understand these tough decisions and I have obviously decided to take a pay cut. We are all in this together. pic.twitter.com/O2woN7kYKt

— Carlos Sainz (@Carlossainz55) April 2, 2020