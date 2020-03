Coronavirus: Un deportista italiano con covid-19 mejora al tomar fármaco para la artritis

El deportista Fausto Russo mejora después de 17 días de estar internado. (Foto Prensa Libre: Redes)

Russo se encuentra en un hospital de la ciudad de Latina, en la región del Lazio, y este miércoles ha contado su experiencia a los medios extranjeros a través de una videoconferencia.

Aún le cuesta respirar y tose de vez en cuando, pero se encuentra mucho mejor y ya no está intubado ni su estado es grave, como sí lo fue durante días, antes de que el hospital le ofreciera probar este medicamento.

Es el Tocilizumab no cura la enfermedad pero facilita la recuperación funcional de los pulmones de los enfermos con covid-19 y desde el 19 de marzo está en fase de experimentación oficial en Italia.

El oncólogo Paolo Ascierto, director del Instituto del Melanoma y Terapias Innovadoras del Instituto de Tumores de Nápoles, Fundación Pascale, explicó recientemente a Efe que este fármaco bloquea la producción de interleucina-6, una potente molécula inflamatoria producida por el sistema inmunitario en respuesta a una infección viral y que provoca lo que se conoce como “tormenta de citocinas”, que produce inflamaciones letales.

Russo es entrenador y preparador físico, no tiene patologías, no fuma y asegura no haber sufrido fiebre en los últimos diez años. Sin embargo, el 5 de marzo sintió cierto malestar al llegar a casa y al tomarse la temperatura comprobó que tenía 38 grados de fiebre.

El 8 de marzo, después de que la fiebre no remitiera y las crisis respiratorias fueran cada vez más frecuentes, llamó a una ambulancia y fue ingresado en el departamento de enfermedades infecciosas, mientras que su familia fue sometida a cuarentena.

Antes de que este fármaco iniciara su experimentación oficial, ya varios hospitales lo habían usado para tratar a más de 1.000 pacientes y uno de ellos fue Russo, que aceptó tomarlo el 16 de marzo.

Desde entonces, ha mejorado notablemente, tanto que confía en poder volver a su casa en los próximos días, eso sí, después de que los médicos le vuelvan a hacer otra prueba de coronavirus y esta dé negativa.

El coronavirus en Italia ha dejado más de 6 mil 800 fallecidos y más de 54 mil personas están contagiadas actualmente.

Para lograr contener la pandemia, el Gobierno italiano ha impuesto una serie de medidas restrictivas, ha limitado la movilidad de las personas y ha cerrado las actividades productivas y negocios no esenciales, colegios y universidades, lugares de ocio y parques.

Russo pide a la población que respete estas normas, que esté en casa y evite el contacto con la gente, para frenar este virus que, advierte, también lo transmiten las personas asintomáticas que pueden no saber que lo tienen.

“Hay que intentar frenar esta pandemia para volver a la normalidad”, afirma.