Según el Comité Olímpico de Uganda, la atleta ugandesa falleció después de que su pareja le rociara gasolina y le prendiera fuego.

La maratonista de 33 años que compitió recientemente en los Juegos Olímpicos de París 2024, sufrió quemaduras en más del 75% del cuerpo en el ataque del pasado domingo 1 de septiembre en Kenia, según los medios kenianos y ugandeses.

Rebecca se convirtió en la tercera atleta femenina asesinada en el país desde octubre de 2021.

“Nos hemos enterado del triste fallecimiento de nuestra atleta olímpica Rebecca Cheptegei, tras un despiadado ataque de su novio”, dijo Donald Rukare, presidente del Comité Olímpico de Uganda.

Los sucesos pasaron el domingo, en el condado de Kenia Trans Nzoia; Rebecca había comprado un terreno en esta localidad para contruir un hogar donde se alojaba durante sus entrenos.

El motivo de la disputa, supuestamente, era unos terrenos en Endebes, según argumentó el padre de la atleta, Mzee Cheptegei.

Cheptegei había acudido esa misma mañana a la iglesia con sus hijos sin ser consciente de que su pareja, con quien tenía duras discusiones de manera constante, se encontraba escondido en su residencia.

Dickson Marangach se escondió en la casa mientras la atleta estaba ausente con un bidón de cinco litros lleno de gasolina, según afirmó la policía.

