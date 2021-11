Djokovic remonta a Medvedev y supera a Nadal en títulos Masters 1.000

Djokovic, que no competía desde que perdió la final del Abierto de Estados Unidos con Medvedev, fue de menos a más en la cita en París Bercy, que resolvió después de dos horas y cuarto.

El balcánico fue contra corriente después de un inicio dubitativo y un buen nivel del ruso, campeón en París el pasado año.

Todo cambió en el segundo parcial. Tal y como sucedió en la semifinal que disputó contra el polaco Hubert Hurkacz, apretó el acelerador. Se mostró más seguro con su saque, que ya no perdió más, e igualó el encuentro tras ganar el segundo set. Medvedev asumió su inferioridad en el tramo decisivo, en el que no supo contrarrestar el buen nivel del número uno del mundo, que terminó por cerrar el duelo.

The Masters 1000 titles race has a new leader *again* 👀@DjokerNole the first man to 37!#RolexParisMasters pic.twitter.com/ttuQhy8soV

