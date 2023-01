Dramáticas imágenes: Jugador de la NFL recibe fuerte golpe, se derrumba en el campo y debieron darle reanimación cardiopulmonar

Los jugadores se reunieron alrededor de Hamlin y muchos de ellos se arrodillaron para orar durante el tratamiento.

Según ESPN, Hamlin recibió oxígeno cuando se fue en una camilla.

Estas son las dramáticas imágenes:

El juego se suspendió temporalmente luego de discusiones con los entrenadores de los dos equipos.

While administering CPR to Damar Hamlin, you can see the Buffalo Bills circled around crying and praying for him. Please pray for Damar Hamlin. #NFL #hamlin pic.twitter.com/39ywpzKFGP

— BILLSMAFIA(12-3) (@MiningSim2XD) January 3, 2023