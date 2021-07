Dressel logra el oro olímpico con récord mundial en 100 m mariposa

El guatemalteco Luis Carlos ‘Tritón’ Martínez, primer nadador de su país en alcanzar una final olímpica, terminó en séptima y penúltima posición en la final, con un crono de 51.09.

Milak había dominado la final de 200 m mariposa, pero Dressel, que no participó en esa prueba, fue superior en esta ocasión por 65 centésimas de segundo.

Dressel llegó a Japón con dos oros olímpicos en su cuenta particular, ambos de Rio-2016 y logrados en relevos (4×100 m libre y estilos). En Brasil había sido sexto en los 100 metros.

Después de estos Juegos, Dressel se convirtió en el rey absoluto del esprint, acumulando 13 títulos de campeón mundial desde 2017.

En Tokio-2020 comenzó su cosecha de oros en el relevo 4×100 metros libre y el jueves saboreó su primer título individual, en los 100 metros libre, la prueba reina de la natación, superando entonces al australiano Kyle Chalmers tras la final más rápida de la historia de los Juegos.

World record alert!#USA swimmer Caeleb Dressel wins the men's 100m butterfly in a time of 49.45 – his third gold of #Tokyo2020. @fina1908 #Swimming @TeamUSA pic.twitter.com/EufOgFmrbm

— Olympics (@Olympics) July 31, 2021