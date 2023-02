Eagles vs Chiefs: Los siete puntos claves del Super Bowl LVII

Este es el tercer Super Bowl en cuatro años para Kansas City, que conquistó el título en 2020, mientras que Filadelfia buscará el segundo anillo de su historia tras estrenar su palmarés en el Super Bowl de 2018.

Estas son algunas de las claves del esperado duelo del domingo que se disputará a partir de las 16.30 hora local (17:30 horas de Guatemala):

Recién elegido MVP de la temporada 2022 y consagrado como la gran estrella de la NFL en la actualidad, Patrick Mahomes llega a este Super Bowl con una chistera repleta de inagotables trucos pero también con un tobillo entre algodones y que le hizo jugar prácticamente cojo la final de la AFC.

El extraordinario ‘quarterback’ de los Chiefs podría convertirse en el primer mariscal de campo de la historia que se proclama campeón del Super Bowl logrando más de 5.000 yardas de pase en una temporada.

Con solo 24 años, Jalen Hurts, la batuta de la ofensiva de los Eagles, podría ser el cuarto ‘quarterback’ por debajo de los 25 años en alzarse con la victoria en un Super Bowl (Ben Roethlisberger, Tom Brady y su rival mañana, Patrick Mahomes, son los otros tres).

Una de las incógnitas del Super Bowl es ver cómo lidia Hurts con la presión y la tensión del partido más esperado del año, pero esta final de la NFL ya ha hecho historia como la primera con dos mariscales de campo negros como titulares.

También harán historia Travis Kelce (Chiefs) y Jason Kelce (Eagles), que se convertirán en los primeros hermanos en jugar un Super Bowl en equipos contrarios.

‘Tight end’ estelar, Travis es el mejor socio de Mahomes y una amenaza temible del ataque de Kansas City, mientras que el veterano Jason es el ancla de la formidable línea ofensiva de Filadelfia que escolta a Hurts.

Catorce años estuvo Andy Reid al frente de los Eagles pero el domingo el prestigioso entrenador de los Chiefs tratará de romper el sueño del equipo ahora dirigido por Nick Sirianni.

La huella de Reid en la franquicia de Filadelfia sigue muy vigente ya que escogió en el draft a tres jugadores que continúan siendo indispensables en los Eagles: Jason Kelce, Brandon Graham y Fletcher Cox.

No matter the result today, lets credit Andy Reid:

Only coach in history to win 10+ playoff games with two teams

Taken two diff QBs to 5 Championship games.(McNabb/Mahomes)

Made the SB with two teams.

He's humble and doesn't make big headlines, but he's a top 5 coach all-time pic.twitter.com/zfFjzfwlGY

— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) February 12, 2023