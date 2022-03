¡El adiós de una leyenda! El histórico peleador Paul Michael “Triple H” Levesque se retira de la lucha por problemas de salud

El luchador sostuvo que tiene un desfibrilador en el pecho, ya que los problemas cardíacos estuvieron cerca de llevarlo a fallecer. De hecho, algunas veces tosió sangre, dijo.

El peleador estuvo en la mayoría de los últimos Wrestlemania, a pesar de no estar en las luchas regulares, esto debido a su rol como directivo en la WWE, citan medios internacionales.

Paul Michael Triple H Levesque reveló sobre su retiro en una entrevista con Stephen A. Smith de ESPN, mientras que la WWE oficializó el retiro del luchador en su cuenta de Twitter.

De esta manera, Tiple H no subirá más a un cuadrilátero, siendo la última vez contra Randy Orton. Sin embargo, durante toda su carrera tuvo muchos rivales como Stone Cold, Mick Foley, The Rock, Kurt Angle, Chris Jericho, Shawn Michaels, Batista, Daniel Bryan y The Undertaker.

El propio luchador escribió en su cuenta de Twitter que había tomado tal decisión e invitó a que vieran la entrevista completa que le habían hecho para el programa transmitido en ESPN.

“Tuve neumonía viral. Mis pulmones estaban inflamados y, a medida que pasaban los días y llegué a casa, empeoró cada vez más. Mi esposa (la ejecutiva de WWE Stephanie McMahon) vio algo de sangre y cosas que estaba tosiendo, y fui y me revisaron, y venía de la neumonía viral, pero tenía líquido en mis pulmones”, expresó Triple H para explicar su retiro.

Agregó: Tenía algo de líquido alrededor de mi corazón, así que me hicieron un seguimiento e hicieron un electrocardiograma y todo. Básicamente, si la forma en que el corazón bombea está entre el 55 y el 60 por ciento de su fracción de eyección, ese es un buen número”.

In an interview with @stephenasmith , @TripleH officially announces his retirement from in-ring competition. pic.twitter.com/MQcBAIb4gv

Triple H añadió: “Estaba en el 30 por ciento. Recibí un mensaje de texto rápido que decía: no se tome el tiempo, haga las maletas muy rápido y diríjase a la sala de emergencias y yo le informaré en el camino.

#Entonces, cuando llegué a la sala de emergencias, mi fracción de eyección había bajado al 22 por ciento, lo cual, ya sabes, tenía insuficiencia cardíaca”, dijo.

El luchador lo ganó todo. Logró el Campeonato Mundial de la WWE en 14 ocasiones, Campeón WWE en nueve ocasiones y Campeón de Peso Pesado en cinco oportunidades.

Una leyenda que además ya fue inmortalizada en el Salón de la Fama de la WWE como parte de la Stable D-Generation X en 2019.

Been a while since I’ve given an update on my health and what the future has in store for me.

Check out my conversation with @stephenasmith today on @firsttake. Full interview debuts tonight on Stephen A’s World on ESPN+.

— Triple H (@TripleH) March 25, 2022