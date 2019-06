El basquetbolista Tony Parker anuncia su retiro de la NBA y de la selección de Francia

“Con gran emoción pongo final a mi carrera. Trabajé duro, recibí mucho, ¡fue una aventura increíble! Incluso en mis sueños más descabellados nunca pensé que habría experimentado estos momentos excepcionales en la selección francesa y en la NBA. ¡Gracias! ¡Gracias!”, escribe Parker en las redes sociales.

El base, considerado el mejor jugador de baloncesto francés de todos los tiempos, deja el deporte profesional con muchos logros: cuatro veces campeón de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014), elegido mejor jugador en la final de 2007, seis veces All-Star…

Con la selección francesa también ganó cuatro medallas y logró un título de campeón de Europa, en 2013.

🇺🇸 It’s with a lot of emotion that I retire from basketball, it was an incredible journey! Even in my wildest dreams, I never thought I would live all those unbelievable moments with the NBA and the French National Team.

Thank you for everything! https://t.co/YKqTlnkG90

— Tony Parker (@tonyparker) June 10, 2019